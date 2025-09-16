شهيدان بقلقيلية واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة

استشهد فلسطينيان وأصيب واعتقل آخرون، اليوم الثلاثاء، في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر محلية.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت باستشهاد الشابين وسيم خليل موسى أبو علي، وخالد نمر سويلم حسان، برصاص الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء بقلقيلية. وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال تحتجز الجثمانين.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نفذ حملة اقتحامات في مدينتي الخليل وبيت لحم جنوبا، إضافة إلى نابلس وقلقيلية شمالا.

ففي قلقيلية، لاحقت قوة إسرائيلية شبانا وأطلقت النار عليهم مما أدى لإصابة أحدهم واعتقاله، دون معرفة حالته الصحية، وفق شهود.

وقال شهود في نابلس إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت الأحياء الشرقية وفرضت منطقة عسكرية على "قبر يوسف" قبل دخول مئات المستوطنين وأداء صلوات تلمودية. وذكر الشهود أن الجيش اعتقل 3 مواطنين فلسطينيين على الأقل خلال الاقتحام.

قادة حماس

وفي بلدة دوار جنوب الخليل، نفذ الجيش سلسلة اعتقالات طالت قادة في حركة حماس بينهم النائب السابق بالمجلس التشريعي (البرلمان) نايف الرجوب، قبل أن تفرج عن غالبيتهم بمن فيهم الرجوب وتبقي على اثنين رهن الاعتقال.

وفي بيت لحم، اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين، فيما نفذ سلسلة اقتحامات طالت بلدات في مواقع متفرقة.

وترتكب إسرائيل، بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 425 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.

وبموازاة الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 1022 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.