العداء سيمبو يحقق ذهبية تاريخية لتنزانيا في ماراثون طوكيو

epa12379035 Tanzania's Alphonce Felix Simbu competes to win the gold medal in the men's marathon on day three of the World Athletics Championships Tokyo 2025 at the National Stadium in Tokyo, Japan, 15 September 2025. EPA/MICHAEL BUHOLZER
العداء التنزاني ألفونس فيليكس (وكالة الأنباء الأوروبية)
Published On 16/9/2025
آخر تحديث: 17:29 (توقيت مكة)

حقق العداء التنزاني ألفونس فيليكس سيمبو إنجازا تاريخيا بفوزه بذهبية الماراثون في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في طوكيو، ليصبح أول رياضي من بلاده يعتلي منصة التتويج العالمية بالمعدن النفيس.

وجاء الفوز في سباق مثير حُسم عند خط النهاية عبر تقنية "الفوتو فينيش"، بفارق ثلاثة أجزاء من المئة من الثانية فقط عن الألماني أمانال بيتروس، في أقرب نهاية لسباق ماراثون في تاريخ البطولات الكبرى.

وسُجّل للعداءين الزمن نفسه (2:09:48 ساعة)، في حين نال الإيطالي إيلياس أوعاني البرونزية بزمن 2:09:53 ساعة.

World Athletics Championships Tokyo 2025 - Men's Marathon Final - Japan National Stadium, Tokyo, Japan - September 15, 2025 Tanzania's Alphonce Felix Simbu crosses the finish line to win the final followed by second placed Germany's Amanal Petros REUTERS/Fabrizio Bensch
حُسم السباق عند خط النهاية عبر تقنية "الفوتو فينيش" بفارق ثلاثة أجزاء من المئة من الثانية فقط عن الألماني أمانال بيتروس (رويترز)

لحظة الحسم

قال سيمبو (33 عاما) بعد السباق "عندما دخلت الملعب لم أكن متأكدا من الفوز، ولم أعرف النتيجة إلا بعد أن رأيت اسمي في الصدارة على الشاشات. لقد صنعت التاريخ اليوم".

الفارق الضئيل حطم الرقم المسجل في بطولة إدمونتون 2001، حين تفوق الإثيوبي غيزاهيني أبيرا على الكيني سايمون بيووت بفارق ثانية واحدة، كما جاء أقرب من نهائي الماراثون الأولمبي في أتلانتا 1996 والذي حسمه الجنوب أفريقي جوسيا توغواني بفارق ثلاث ثوان.

TOKYO, JAPAN - SEPTEMBER 15: Gold medalist Alphonce Felix Simbu of Team United Republic of Tanzania poses for a photo with his medal after winning the Men's Marathon during day three of the World Athletics Championships Tokyo 2025 at National Stadium on September 15, 2025 in Tokyo, Japan. (Photo by Cameron Spencer/Getty Images)
أصبح ألفونس فيليكس سيمبو أول رياضي من بلاده يعتلي منصة التتويج العالمية في سباق الماراثون بالذهب (غيتي)

طريق الذهب

ويعد هذا أول لقب عالمي لسيمبو، الذي سبق أن أحرز برونزية الماراثون في بطولة لندن 2017، وحل وصيفا في ماراثون بوسطن في أبريل/نيسان الماضي.

وجاء إنجازه بعد يوم واحد من فوز الفرنسي جيمي غريسييه بذهبية 10 آلاف متر، ليعيد الهيمنة لعدائي شرق أفريقيا على سباقات المسافات الطويلة.

وكان السباق شهد بدايات مثيرة، إذ انطلق الكيني فينسنت نغتيتش قبل الإشارة، مما استدعى إعادة الانطلاقة قبل أن تشهد الكيلومترات الأخيرة انسحاب إثيوبيين بارزين هما تاديسي تاكيلي وديريسا غليتا، الفائزان بماراثون طوكيو في مارس/آذار الماضي.

ومع اقتراب العدائين من الملعب الوطني، بدا بيتروس في طريقه للذهب، قبل أن يشن سيمبو هجومه الأخير ويتجاوزه على الخط، في مشهد وصفه بيتروس بأنه "أشبه بسباق 100 متر"، مضيفا "كنت أفكر في الفوز، لكن عليّ أن أقبل النتيجة وأتعلم للمستقبل".

المصدر: الجزيرة + وكالات

