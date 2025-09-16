روبيو يغادر الدوحة ويؤكد الدعم القوي لأمن قطر

غادر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أجرى محادثات مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ومع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال روبيو، في منشور على حسابه على منصة إكس، إنه أكد خلال محادثاته مجددا على الدعم القوي لأمن قطر وناقش "التزامنا المشترك بمنطقة أكثر أمانا".

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن الوزير روبيو أكد مجددا قوة العلاقات مع قطر "وشكرها على جهدها لوقف الحرب وإعادة الرهائن".

وكان وزير الخارجية الأميركي قبيل توجهه إلى الدوحة قادما من تل أبيب قال إن واشنطن تؤمن بوجود نافذة فرص ضيقة جدا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، لافتا إلى أن دولة قطر ستلعب دورا كبيرا في مسار الحل في غزة.

سمو الأمير المفدى يستقبل سعادة السيد ماركو روبيو وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بمكتبه في الديوان الأميري. https://t.co/pAa4WXctte pic.twitter.com/3tsnFCJs81 — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 16, 2025

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن أمير قطر بحث مع وزير الخارجية الأميركي الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وذلك أثناء زيارته الدوحة اليوم الثلاثاء.

وأوضح الأنصاري أن الشيخ تميم بحث مع روبيو الهجوم الإسرائيلي على الدوحة والحرب على غزة، مؤكدا أن علاقة قطر مع الولايات المتحدة إستراتيجية خصوصا على المستوى الدفاعي.

وأكد الأنصاري إصرار الدوحة على الدفاع عن سيادتها واتخاذ الإجراءات لعدم تكرار أي هجوم، مشيرا إلى أن الرسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي أن خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر.

وبشأن معرفة واشنطن بالهجوم قبل 50 دقيقة، قال المتحدث القطري "لا نتعامل مع التقارير الإعلامية ونتواصل مباشرة مع أميركا".

وعن المفاوضات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال الأنصاري إن المفاوضات لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة.

وأكد الأنصاري أن اهتمام قطر حاليا ينصب على التعامل مع تداعيات الهجوم الإسرائيلي، وأن كل الاعتبارات السياسية الأخرى، بما فيها وساطة قطر بشأن حرب غزة، تأتي ثانيا.

وثمن الأنصاري موقف الدول العربية والإسلامية المتضامن مع دولة قطر، بعد الهجوم الإسرائيلي في 9 سبتمبر/أيلول الجاري على قيادة حركة حماس بالدوحة.

وأدانت قطر الهجوم وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.