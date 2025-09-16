انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي (الكونغرس)، مايكل ماكول، هجوم إسرائيل المباغت على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف مسكنا تقيم به عائلات قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووفدها المفاوض.

واعتبر ماكول أن الهجوم الإسرائيلي لا يخدم مصالح واشنطن أو تل أبيب على المدى الطويل.

وخلال مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" نيوز، قال ماكول "أتفهم الرغبة في القضاء على حماس -رغم أن الضربة أخطأت جميع الأهداف- لكن قطر تضم واحدة من أكبر قواعدنا الجوية، وكنا قد طلبنا منها التفاوض مع حماس بشأن هذه المفاوضات".

وأضاف أن الضربة الإسرائيلية جاءت في وقت حساس، معتبرا أنها "لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة أو إسرائيل".

وأشار ماكول إلى أن الهدف الإستراتيجي الأميركي يتمثل في الوصول إلى التطبيع مع إسرائيل عبر اتفاقيات مثل "اتفاقيات أبراهام"، وحذر من أن "إثارة غضب العالم العربي تقلل من فرص تحقيق هذا الهدف".

الهجوم الإسرائيلي

وهاجمت إسرائيل -الثلاثاء الماضي- منطقة سكنية في الدوحة، من بينها مقار مؤقتة لعدد من قادة حركة حماس خلال اجتماعهم لبحث خطة مقترحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية الحرب في غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء لكنه فشل في اغتيال قادة الحركة بقطر.

وأدانت قطر الهجوم بشدة، واعتبرته "غادرا وإرهاب دولة"، مؤكدة أنه يشكّل خروجا خطيرا عن السياقات المألوفة، إذ أن الدوحة ليست طرفا في الحرب وإنما تقود وساطة لإنهاء الحرب.

وأشارت إلى أن جهودها سبق أن أسفرت عن التوصل لاتفاقات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى إسرائيليين، ما يجعل استهدافها تقويضا لمساعي السلام في المنطقة.

أما ترامب، فادعى أنه لم يكن على علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي على قطر الأسبوع الماضي، مؤكدا أن الحادثة "لن تتكرر"، على الرغم من ورود تقارير تؤكد أن الجانب الأميركي كان على دراية مسبقة بالهجوم الإسرائيلي.

إعلان

وأوضح ترامب أن قطر تُعد "حليفا جيدا جدا" للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلجأ إلى "تدابير أخرى" لملاحقة قادة حركة "حماس"، دون أن يشمل ذلك شن هجمات جديدة على قطر.