تصعيد عسكري روسي على أوكرانيا وتكثيف دبلوماسي قبيل اجتماعات الأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري أكثر من 3500 طائرة مسيرة ونحو 190 صاروخا على بلاده، واصفا هذه الهجمات بأنها "إرهاب جوي" يستهدف أوكرانيا وشركاءها.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس أن "هذا هو بالضبط نوع الإرهاب الذي تدعو أوكرانيا إلى مواجهته بشكل مشترك، حتى لا يضطر أحد إلى إرسال طائرات مقاتلة على عجل أو يشعر بضغط روسيا على حدوده".

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عدد القتلى والجرحى في صفوف العسكريين الروس منذ بداية الحرب في 24 شباط/فبراير 2022 ارتفع إلى نحو مليون و96 ألفا و430 فردا، بينهم 910 ضحايا خلال الساعات الـ24 الماضية فقط.

ووفق البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ اندلاع الحرب 11 ألفا و184 دبابة، و23 ألفا و274 مركبة قتالية مدرعة، و32 ألفا و810 نظاما مدفعيا، إضافة إلى 1490 من راجمات الصواريخ و1217 من أنظمة الدفاع الجوي.

كما تم إسقاط 422 طائرة و341 مروحية وأكثر من 59 ألف طائرة مسيرة، إلى جانب 3718 صاروخ كروز و28 سفينة وغواصة واحدة.

وأشار البيان إلى تدمير أكثر من 61 ألف مركبة وخزان وقود، فضلا عن نحو 4000 وحدة معدات خاصة. ولم يتسنَّ التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

العقوبات الأوروبية

على الصعيد الأوروبي، كشف دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا حُذفت من جدول أعمال اجتماع سفراء الدول الأعضاء (كوريبر) المقرر غدا الأربعاء في بروكسل، دون تحديد موعد جديد لمناقشتها.

وقال أحد الدبلوماسيين إن "البند حُذف في وقت متأخر من مساء أمس، ولم يتقرر حتى الآن موعد جديد".

اتفاق سلام

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي على الأرجح نظيره الأوكراني الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن مساعيه للتوسط في اتفاق سلام يشمل أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار روبيو إلى أن ترامب أجرى "العديد من المكالمات مع بوتين ولقاءات عدة مع زيلينسكي"، موضحا أنه "سيواصل المحاولة، وإذا كان السلام ممكنا، فهو يريد تحقيقه". لكنه أقر في الوقت نفسه بأن ترامب قد يصل إلى قناعة لاحقا بأن التسوية غير ممكنة.

وكان ترامب التقى بوتين منتصف أغسطس/آب الماضي في ألاسكا خلال قمة ثنائية، ثم اجتمع بعد أيام مع زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض، في إطار مساعيه لإيجاد مخرج للصراع المستمر منذ أكثر من 3 سنوات ونصف.

في المقابل، قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن موسكو تأمل عقد جولة جديدة من المحادثات مع المسؤولين الأميركيين هذا الخريف.

وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية (تاس) أن التأخير في تحديد موعد يعود إلى رغبة الطرفين في ضمان تحقيق "تقدم ملموس" وتجنب فشل المباحثات، مضيفا أن "الإرادة السياسية موجودة لدى الجانبين، وإذا وُضع أساس للخطوات المقبلة فسيُحل الجانب اللوجستي بسرعة".