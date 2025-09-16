ترامب يهاجم حاكمة نيويورك لدعهما "الشيوعي الصغير" زهران ممداني

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاكمة ولاية نيويورك الديمقراطية -كاثي هوشول- لدعمها مرشّح الجناح اليساري في حزبها لانتخابات رئاسة بلدية المدينة زهران ممداني الذي نعته بـ"الشيوعي الصغير".

وكتب ترامب على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي أمس الاثنين يقول "هذا تطوّر صادم، وخبر سيئ للغاية لمدينة نيويورك، وواشنطن ستراقب هذا الوضع من كثب، ما من داع بتاتا لإهدار المال".

ومن المقرر أن يتنافس 4 مرشّحين، هم 3 ديمقراطيين وجمهوري واحد، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لنيل أصوات سكّان مدينة نيويورك، لكنّ ممداني، عضو المجلس البلدي البالغ من العمر 33 عاما الذي يقدم نفسه على أنه "اشتراكي"، هو من يتصدر استطلاعات الرأي وبفارق كبير عن بقية منافسيه.

وأمس الأول الأحد، أعلنت حاكمة الولاية دعمها لممداني، مؤكدة أن مكافحة غلاء المعيشة التي جعلها هذا المرشّح عماد حملته الانتخابية، كانت دائما "أولويتها".

سياسات دنيئة

وكتبت هوشول "بصفتي حاكمة، اتخذت خطوات نحو هذا الهدف، بما في ذلك خفض ضرائب الدخل على الطبقة المتوسطة وتوفير وجبات الغداء المدرسية مجانا لجميع التلاميذ. لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به".

وأضافت "نظرا للسياسات الدنيئة والمدمرة التي تصدر عن واشنطن يوميا، فأنا بحاجة للتأكد من أن رئيس البلدية المقبل لن يكون شخصا مستعدا للتنازل قيد أنملة للرئيس ترامب".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُبدي فيها ترامب اهتمامه بالانتخابات في نيويورك، المدينة التي يتحدّر منها والتي قضى فيها جزءا كبيرا من مسيرته المهنية.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز التلفزيونية يوم الجمعة الماضي، قال ترامب عن ممداني "يبدو أنه سيفوز"، مضيفا "هذه ثورة. هذه أيضا ثورة ضد المرشحين السيئين".

وأفادت وسائل إعلام عديدة بأن رئيس البلدية الحالي إريك آدامز، الذي أضعفته اتهامات بالفساد وتراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي، قد ينسحب من السباق مقابل حصوله على منصب في إدارة ترامب، لكنه نفى هذه الشائعات حتى الآن.