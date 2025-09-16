ترامب يعلن توجية ضربة جديدة إلى قارب يقل "تجار مخدرات" فنزويليين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن ضربة عسكرية جديدة استهدفت مركبا يقل تجار مخدرات في البحر الكاريبي الاثنين، مؤكدا مقتل ثلاثة من تجار المخدرات من فنزويلا.

وأوضح ترامب عبر شبكة تروث سوشيال "هذا الصباح وبأمر مني شنّت القوات العسكرية الأميركية ضربة ثانية على كارتلات تهريب مخدرات وإرهابيي مخدرات فائقي العنف".

كما نشر ترامب الذي تنفي إدارته الاتهامات بأن مثل هذه الضربات ترقى إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، مقطع فيديو لقارب في البحر قبل أن ينفجر.

وقال إن الضربة وقعت بينما كان من وصفهم بهؤلاء الإرهابيين المؤكدين من فنزويلا ينقلون المخدرات غير المشروعة في المياه الدولية متجهين إلى الولايات المتحدة.

وأضاف "تشكل عصابات تهريب المخدرات شديدة العنف هذه تهديدا للأمن القومي الأميركي ولسياسة الولايات المتحدة الخارجية ولمصالحها الحيوية".

ولم يقدم ترامب أي دليل على أن القارب كان يحمل مخدرات.

وكان ترامب أعلن أن ضربة أولى في الثاني من سبتمبر/أيلول أسفرت عن مقتل 11 شخصا في مركب آخر قال، إن تجار مخدرات كانوا يستخدمونه.

وفي مقابلة لشبكة فوكس نيوز خلال زيارته إسرائيل الاثنين، دافع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن الضربة على القارب الذي كان يبحر في المياه الدولية، وسط تساؤلات عن قانونيتها.

وقال روبيو "لدينا يقين تام بأن ذلك القارب كان متورطا في تهريب المخدرات".

وأضاف "ما ينبغي أن يبدأ في الحدوث هو تفجير بعض هذه القوارب"، مؤكدا أن عدد القوارب التي تحمل المخدرات إلى الولايات المتحدة "انخفض بشكل كبير" منذ الضربة الأولى.

تأتي هذه الضربة الجديدة في ظل تصعيد عسكري أميركي كبير في جنوب البحر الكاريبي. فقد شوهدت خمس طائرات أميركية من طراز إف-35 تهبط في بويرتوريكو يوم السبت بعد أن أمرت إدارة ترامب بنشر عشر طائرات شبح إضافية لتعزيز الحشد العسكري في المنطقة.

إعلان

وبلغت التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا مستويات جديدة في الأسابيع الأخيرة بعد أن أرسل ترامب ثماني سفن حربية إلى المياه القريبة من فنزويلا للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو.

وتتّهم الولايات المتحدة الرئيس اليساري بتزعم كارتل لتهريب الكوكايين، وقد ضاعفت أخيرا مكافأة القبض عليه إلى 50 مليون دولار. ورفضت دول عدة الاعتراف بإعادة انتخاب مادورو في يوليو/ تموز 2024، مع اتهام المعارضة السلطات بتزوير الاقتراع.