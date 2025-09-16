بوليتيكو: لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن ووزير الخارجية كزافييه بيتيل أمام لجنة برلمانية أمس الاثنين، أن بلادهما تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، بحسب موقع بوليتيكو.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن من المتوقع أن تتخذ لوكسمبورغ القرار النهائي بشأن الاعتراف في وقت لاحق من هذا الشهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالتنسيق مع عدة دول أخرى، بما فيها فرنسا وبلجيكا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من التردد من حكومة لوكسمبورغ وفي ظل تزايد دعوات القادة الأوروبيين لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

ووصفت تيريزا ريبيرا نائبة رئيس المفوضية الأوروبية أفعال إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي سيتخذ موقفاً أكثر صرامة تجاه إسرائيل بشأن الحرب، من خلال وقف المدفوعات للبلاد وفرض عقوبات على من وصفتهم بـ"الوزراء المتطرفين" والمستوطنين العنيفين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت يوم الجمعة الماضي، بأغلبية ساحقة لصالح "إعلان نيويورك" الذي يحدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين قبل اجتماعها المقرر في 22 سبتمبر/أيلول الجاري.