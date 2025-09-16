بوتين بالزي العسكري خلال متابعته مناورات ضخمة مع بيلاروسيا

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في المناورات العسكرية المشتركة بين بلاده وبيلاروسيا، وفق ما أعلن التلفزيون الروسي الرسمي.

واستمع بوتين، الذي كان يرتدي الزي العسكري في منطقة نيجني نوفغورود، إلى إحاطات من وزير الدفاع أندريه بيلوسوف ونائبه.

وأعلن الرئيس الروسي أن 100 ألف عسكري يشاركون في مناورات "زاباد 2025" المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا، مشيرا إلى أنها تهدف إلى التدرب على عناصر الدفاع عن "دولة الاتحاد" بين البلدين.

وتشارك في المناورات التي بدأت الجمعة الماضي وتختتم اليوم الثلاثاء، وحدات من إيران والهند، بالإضافة إلى دول آسيوية وأفريقية، حسب وكالات أنباء روسية.

وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون العام الروسي "اليوم نجري الجزء الأخير من مناورة زاباد 2025 الإستراتيجية"، مشيرا إلى أنها "تُجرى في 41 ميدان اختبار وبمشاركة 100 ألف عسكري. يتم وسيتمّ استخدام نحو 10 آلاف نظام سلاح وتجهيزات عسكرية".

قلق أوروبي

وحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن "زاباد 2025" تشمل إلى جانب المكونات التقليدية للجيش، الاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة ووسائل الحرب الإلكترونية، مع الأخذ في الاعتبار "الخبرة المكتسبة" على الجبهة الأوكرانية.

وأضاف الرئيس الروسي أن هدف المناورات هو "وضع كل العناصر الضرورية للدفاع المطلق عن السيادة والسلامة الإقليمية والحماية من أي عدوان" للتحالف بين روسيا وبيلاروسيا.

وتتدرب القوات المشاركة على صد عدوان عسكري واسع النطاق على 3 جبهات وفي المنطقة القطبية الشمالية، وفق "الدفاع الروسية".

وقد جرت بعض التدريبات في بيلاروسيا، الدولة المجاورة للاتحاد الأوروبي، تحت أنظار جيرانها القلقين مثل بولندا ودول البلطيق التي اتخذت تدابير أمنية.

وتأتي هذه التطورات بينما تنشر روسيا مئات الآلاف من جنودها على الجبهة في أوكرانيا في إطار هجومها واسع النطاق الذي أطلقته في فبراير/شباط 2022.

وحسب مينسك، يحضر التدريبات ممثلون عن نحو 20 دولة، منها الولايات المتحدة والمجر وتركيا الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).