السنغال تعترض زورقا يحمل 112 مهاجرا غير نظامي

epa12382804 A boat (2-L) that was carrying illegal migrants is moored offshore after being intercepted by the Senegalese Marine in Ouakam, Dakar, Senegal, 16 September 2025. Senegalese Marines intercepted a boat carrying over 100 would-be migrants headed for Europe after its engine broke down, part of a larger trend of over 87,000 people who used the Atlantic route to reach Spain in 2023 and 2024. EPA/JEROME FAVRE
المهاجرون الذين رصدوا في سواحل السنغال قالوا إنهم قدموا من غامبيا (الأوروبية-أرشيف)
Published On 16/9/2025
آخر تحديث: 21:14 (توقيت مكة)

أعلنت السنغال اعتراض 112 مهاجرا غير نظامي على متن قارب صيد خشبي طويل قبالة سواحل دكار، اليوم الثلاثاء، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر المحيط الأطلسي.

وبحسب ما أدلى به عبد العزيز غاي، عمدة منطقة أواكام في دكار، فإن صيادين سنغاليين أبلغوا السلطات عن زورق خشبي عائم لا يعمل بمحرك.

وتابع عمدة منطقة أواكام بالقول إن الصيادين أعاروا ركاب القارب محركا كي يتمكنوا من الاقتراب من الشاطئ، حيث اعترضتهم قوات البحرية السنغالية.

وأضاف غاي أن التحقيق جارٍ لتحديد أصل القارب والظروف المحيطة بعدم عمله بمحرك، مشيرا إلى أن جميع من كانوا بداخله شبان.

ووفق ما ذكره أحد المهاجرين غير النظاميين، فإن المجموعة التي كانت على متن القارب قدمت من غامبيا، وبقيت عالقة في البحر 5 أيام.

وتُشكل الهجرة غير النظامية من غرب أفريقيا إلى أوروبا، وخاصةً عبر طريق المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري الإسبانية، تحديا مستمرا لخفر السواحل الإقليمي.

وعلى الرغم من تزايد التعاون بين الدول الأوروبية ودول غرب أفريقيا لمعالجة الهجرة غير النظامية، لا تزال الأسباب الجذرية المعقدة تُغذي هذا المسعى.

وقد كثفت السلطات السنغالية دورياتها في السنوات الأخيرة، لكن المهاجرين يُصرون على محاولة القيام بهذه الرحلة غالبا في سفن مكتظة وغير مُجهزة تجهيزا جيدا.

المصدر: رويترز

