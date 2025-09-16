الاحتلال يكثف قصفه على مدينة غزة و60 شهيدا في غارات على القطاع

كثف الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال، في حين استشهد 60 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين عسكريين أن الجيش الإسرائيلي يستعد قريبا للبدء في العملية البرية في مدينة غزة، في حين قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، إن رئيس الأركان إيال زامير عقد الاثنين اجتماعا أخيرا قبيل بدء هذه العملية.

وكان زامير قال، إن قواته ماضية في تكثيف القتال في غزة ضمن المرحلة الثانية من عملية عربات جدعون. وأضاف زامير في كلمة له أمس الاثنين، في مراسم تكريم للضباط المتميزين، أن إسرائيل ستلاحق مقاتلي حماس في كل مكان وزمان وبكل طريقة حتى تقويض الحركة وإخضاعها.

من جهته ذكر موقع "والا" الإخباري نقلا عن مصدر في شعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي أن الجيش بدأ فعلا عملية مكثفة في غزة تتضمن قصفا ناريا متنوعا ضد العديد مما سماه الأهداف التابعة لحماس.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم، إن دوي الانفجارات الضخمة في غزة يسمع في تل أبيب.

من جهتها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الهدف من القصف المكثف هو "إجبار السكان على الإخلاء"، في ظل ما وصفته المصادر العسكرية بـ"عدم رضا القيادة الإسرائيلية عن وتيرة الإخلاء الحالية".

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ تنفيذ غارات مكثفة على المدينة، مع توقعات بتصاعد وتيرتها خلال الأيام المقبلة، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض.

كما أفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال تستخدم عربات مفخخة لنسف منازل سكنية شمال غرب مدينة غزة.

ونقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصدر أمني، أن عدد سكان غزة الذين تم إجلاؤهم يبلغ نحو 320 ألفا، مضيفة أن ذلك يتيح بدء العملية. وأضافت أن المجلس الوزاري المصغر يقدّر أن العملية ستنتهي نهاية العام الجاري.

من جهته حذر رئيس عمليات الجيش الإسرائيلي السابق يسرائيل زئيف من أن احتلال غزة سيؤدي حتما إلى مقتل الأسرى وعدد كبير من الجنود، مشيرا إلى أن الحرب مصيرها الاستنزاف كلما طالت وحماس فهمت هذا وتوقفت عن القتال المباشر.

وقال مسؤولان إسرائيليان إنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم العملية البرية، لكنها تريد تنفيذها بسرعة وإنهاءها في أقرب وقت ممكن.

إنذار إسرائيلي

وكان الجيش الإسرائيلي وجه أمس الاثنين، إنذارا إلى كل سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال.

ورصدت الجزيرة لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي برج الغِفَري في مدينة غزة، وتدميره بشكل كامل، بعد وقت قصير من إنذار سكانه بالإخلاء. كما أظهرت صور لحظة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي عمارة سكنية في حي الدرج، وسط مدينة غزة.

وفجر اليوم الثلاثاء وثقت مستشفيات غزة استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في دير البلح وسط القطاع، ليرتفع إلى 60 عدد الشهداء الذين سقطوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر أمس الاثنين، 36 منهم في مدينة غزة.

وقالت المصادر ذاتها، إن من الشهداء عشرة من طالبي المساعدات وسط وجنوبي القطاع. وأعلنت طواقم الهلال الأحمر انتشال جثامين أربعة شهداء، وإصابة آخرين إثر استهداف إسرائيلي لأحد المنازل في منطقة الرمال غربي مدينة غزة.

من جهته قال الدفاع المدني في غزة، إن سبعة أشخاص، معظمهم أطفال ونساء، أُصيبوا جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية منزلا في منطقة الشاطئ الشمالي، غربي مدينة غزة. وأضاف الدفاع المدني أن حالة بعض الجرحى وصفت بالخطرة.

عمليات للمقاومة

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أمس الاثنين، أنها تمكنت من السيطرة على طائرة استطلاع إسرائيلية كانت تنفذ مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس بثت الأحد، مشاهد من استهداف مقاتليها آليات عسكرية إسرائيلية شرقي مدينة غزة، كما أعلنت تدمير دبابة إسرائيلية بعبوة ناسفة.

وتضمنت المشاهد عملية رصد دقيقة لآليات هندسية إسرائيلية في محيط تل المنطار شرقي حي الشجاعية، ثم نصْب مقاتلي السرايا منصة إطلاق متحركة.

ووثقت أيضا لحظة إطلاق قذائف الهاون على تجمع الآليات الإسرائيلية، وكذلك لحظة سقوطها على المنطقة المستهدفة.