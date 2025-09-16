إدانات أممية ودولية للعملية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة

دانت منظمات أممية وهيئات سياسية ودول توسيع إسرائيل لعملياتها البرية في مدينة غزة، واصفين إياها بأنها تصعيد غير مقبول، ونددوا بـ"المذبحة" التي يتعرض لها سكان القطاع الذي يتعرض منذ نحو عامين لحرب إبادة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- بدء عمليته العسكرية لاحتلال مدينة غزة بمشاركة فرقتين عسكريتين، والثالثة ستلتحق بهما قريبا.

وقال الجيش -في بيان له- "بدأنا الليلة الماضية مرحلة أخرى من عملية مركبات جدعون في قلب مدينة غزة"، وأضاف أن هدف العملية في مدينة غزة تدمير البنية التحتية لحركة حماس حتى الوصول إلى هزيمتها، وفق زعمه.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 140 ألف شخص نزحوا حتى الآن إلى الجنوب من مدينة غزة منذ 14 أغسطس/آب الماضي من بين سكان يبلغ عددهم زهاء مليون نسمة.

الأمم المتحدة

دان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، توسيع إسرائيل لعمليتها البرية في مدينة غزة، معتبرا أنه "غير مقبول إطلاقا"، وطالب بوضع حد "للمذبحة".

وقال تورك إن "العالم كله يصرخ من أجل السلام.. الجميع يريدون أن يتم وضع حد لذلك، وما نراه هو تصعيد إضافي غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف "من الواضح تماما بأن على هذه المذبحة أن تتوقف"، مضيفا "نرى جريمة حرب تلو الأخرى، وجرائم ضد الإنسانية.. سيعود القرار إلى المحكمة في تحديد إن كانت إبادة جماعية أم لا، ونرى الأدلة تتزايد".

وكانت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة اتهمت إسرائيل اليوم الثلاثاء بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

اليونيسيف

قالت مسؤولة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليوم الثلاثاء إن من "غير الإنساني" توقع مغادرة مئات الآلاف من الأطفال مدينة غزة لأن المخيمات الواقعة في الجنوب غير آمنة ومكتظة وغير مجهزة لاستقبالهم.

وقالت تيس إنغرام -المتحدثة باسم اليونيسيف للصحفيين في اتصال عبر الفيديو من مخيم المواصي المترامي الأطراف في قطاع غزة- إنه "من غير الإنساني أن نتوقع من قرابة نصف مليون طفل، تعرضوا لعنف وصدمات نفسية على مدى أكثر من 700 يوم من الصراع المتواصل، أن يفروا من جحيم لينتهي بهم المطاف في جحيم آخر".

الاتحاد الأوروبي

من جهته، اعتبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن توسيع العملية الإسرائيلية في مدينة غزة سيسبب "مزيدا من الدمار والموت والنزوح"، وفق ما أفاد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل.

وقال المتحدث أنور العوني أمام الصحفيين إن التكتل الأوروبي "لم يكف عن حضّ إسرائيل على عدم تكثيف عمليتها في مدينة غزة".

وأضاف أن "التدخل العسكري سيسبب مزيدا من الدمار ومزيدا من القتل ومزيدا من النزوح، كما من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني الكارثي ويعرض حياة الرهائن للخطر".

ويتوقع أن تعلن بروكسل، غدا الأربعاء، مقترحات لاتخاذ سلسلة إجراءات حيال إسرائيل على خلفية الحرب المتواصلة على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت الأسبوع الماضي إن هذه الإجراءات تشمل تعليق بنود تجارية ضمن اتفاق تعاون بين الجانبين، وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف.

ألمانيا

دانت ألمانيا اليوم الثلاثاء توسيع العملية البرية الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، وهو ما اعتبره وزير خارجيتها يوهان فادفول بأنه "في الاتجاه الخاطئ تماما".

وقال خلال مؤتمر صحفي إن برلين توجّه "نداءً عاجلا إلى الحكومة الإسرائيلية، وإلى جميع الجهات التي هي على اتصال مع حماس" للعودة إلى "مسار مفاوضات وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن".