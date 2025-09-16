أردوغان يشبّه نتنياهو بهتلر ويتوقع له المصير ذاته

شبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بالزعيم النازي أدولف هتلر، متوقعا أنه سيلقى مصيره.

وخلال عودته من العاصمة القطرية الدوحة التي استضافت قمة عربية إسلامية طارئة قال أردوغان للصحفيين المرافقين له بطائرته، "نتنياهو وهتلر أقرباء أيديولوجيا وكما فشل هتلر في توقع الهزيمة التي كانت تنتظره فإن نتنياهو سيواجه المصير نفسه".

وأضاف "من يحكمون إسرائيل ليسوا سوى شبكة قتل حولت فهمها المتطرف إلى أيديولوجيا فاشية".

وأوضح أردوغان الذي دأب على مهاجمة نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، أن "إسرائيل لا تخدم دينا، بل أيديولوجيا منحرفة".

وأشار إلى أن "نتنياهو وعصابته يُروّجون للعالم فقط الخرافات الصهيونية المُختلقة. ميثاق الأمم المتحدة يُؤكّد على وحدة أراضي الدول، والمساواة في السيادة، وعدم تغيير حدودها بالقوة".

وكرر الرئيس التركي تصريحاته بشأن القضية الفلسطينية وأن بلاده ستظل "حاملة لواء القضية الفلسطينية في كافة الظروف".

وأشار إلى أن اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطين سيحشر إسرائيل في الزاوية، وقال "إعلان نيويورك، الذي اعتمدته 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان بمثابة عملية غيّرت التوازن الدبلوماسي جذريا بشأن القضية الفلسطينية".

وأضاف أردوغان أن نتائج التصويتات الأخيرة في الأمم المتحدة تظهر "عزلة إسرائيل المتزايدة، لقد أصبحت أطروحة حل الدولتين، التي دافعت عنها تركيا على كل منبر لسنوات، إرادة مشتركة للمجتمع الدولي"، وفق تعبيره.