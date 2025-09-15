50 شهيدا وارتفاع حصيلة وفيات التجويع بغزة

أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 50 فلسطينيا جراء الغارات إسرائيلية منذ فجر اليوم الاثنين، في حين سجلت وزارة الصحة في القطاع 3 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء التجويع وسوء التغذية.

وأوضحت المصادر الطبية أن شهداء اليوم بينهم 25 في مدينة غزة، في ظل تكثيف جيش الاحتلال هجماته على مناطق متفرقة من القطاع، عبر القصف الجوي والمدفعي.

كما عمدت قوات الاحتلال إلى تفجير المنازل السكنية بواسطة الروبوتات والآليات المفخخة، خاصة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وشرق منطقة بركة الشيخ رضوان شمالا، وتزامن ذلك مع توغل قوات الاحتلال جنوب المدينة، وسط إطلاق نار كثيف.

وفي شمال غزة، استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلين لعائلتين، مما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين، في حين استشهد 5 آخرون في منطقة الكرامة شمال المدينة إثر قصف تجمع للمدنيين.

كما أوقعت الهجمات الإسرائيلية عددا من المدنيين شهداء في أثناء انتظارهم المساعدات، بينهم 5 في خان يونس، إلى جانب استشهاد صحفي في غارة استهدفت منزله غرب غزة.

ملتحقًا بزوجته وطفليه الذين ارتقوا خلال الحرب.. استشهاد الصحفي محمد الكويفي، بقصف الاحتلال في مدينة غزة. pic.twitter.com/KkPvbUEBEZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 15, 2025

ووسط القطاع، استشهد فلسطيني في بلدة المغراقة، بينما تعرض مخيم النصيرات لقصف مدفعي مكثف. أما في خان يونس جنوبا، فقد استشهد 3 فلسطينيين، بينهم زوجان، في منطقة المواصي، إضافة إلى استهداف تجمعات مدنية في محيط عمارة جاسر.

إخلاء ونزوح

وتشهد مدينة غزة حركة نزوح واسعة، حيث بات شارع الرشيد الساحلي المنفذ الوحيد للنازحين، ويشهد ازدحاما خانقا منذ ساعات الليل، في ظل أوامر إخلاء إسرائيلية وحصار وتجويع.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية ارتفع إلى 425 شهيدا، بينهم 145 طفلا، مع تسجيل 3 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة أن القطاع يحتاج يوميا إلى ما لا يقل عن 350 وحدة دم لتلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة، ووجهت مناشدات لإرسال وحدات وأدوات نقل وفحص الدم بشكل عاجل، بعد نفاد المخزون تماما.

من جهتها، كشفت المقررة الأممية الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في فلسطين أن أكثر من 85% من قطاع غزة تعرض للدمار، في ظل استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 425 فلسطينيا، بينهم 145 طفلا.