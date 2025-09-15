وكالة الطاقة الذرية تدعو إلى تنفيذ الاتفاق مع إيران سريعا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوقت قد حان لتطبيق الاتفاق مع إيران بشأن استئناف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة.

وأضاف غروسي، في افتتاح الجمعية العامة للوكالة في فيينا اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة ستشكل "مؤشرا جيدا على إمكانية التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات".

وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة بعدما نفّذت إسرائيل هجوما غير مسبوق في يونيو/حزيران على الجمهورية الإسلامية استهدفت فيه منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.

وتدخّلت الولايات المتحدة في الحرب وقصفت 3 منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز. وردّت إيران بقصف إسرائيل بصواريخ ومسيّرات.

وذكّر غروسي بهذه الحرب، مؤكدا أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية "عملتا منذ ذلك الحين على إعادة بناء الثقة ومحاولة مواصلة عملهما رغم الصعوبات".

وأضاف "الأمر متروك لنا الآن، معا، إيران ونحن، لتطبيقه، وإعادة بناء الثقة، والمضي قدما".

ووقّعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة الأسبوع الماضي اتفاقا لاستئناف عمليات تفتيش المواقع النووية الإيرانية.

وأعلن غروسي بعد التوقيع أن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية في إيران"، وينص على "الإبلاغ عن جميع المنشآت التي تعرّضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها".

وأكّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من جهته في اجتماع اليوم، أنه على الرغم من أن برلمان بلاده أقرّ قانونا عقب الهجمات الإسرائيلية، يحظر بشكل مبدئي كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن ذلك "لا يُمثّل انسحابا من معاهدة حظر الانتشار النووي".

وقال "لا تزال إيران دولة طرفا في هذه المعاهدة"، مضيفا "من الواضح أن التعاون مع الوكالة سيستمر من خلال المزيد من التعديلات، بمجرد معالجة المخاوف الأمنية لبلادنا ومنشآتنا النووية".

ودعا إلى "وضع تعريف جديد لكيفية تطبيق الضمانات في ظل هذه الظروف (…)، لا سيما في ما يتعلّق بضمان أمن وسلامة المنشآت النووية والعاملين فيها".

من جانبه، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إنه يتعين تفكيك برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بالكامل.

وأضاف، في كلمة خلال اجتماع اليوم في فيينا، "إذا لم يكن الأمر واضحا بما فيه الكفاية، فسأعيد التأكيد على موقف الولايات المتحدة تجاه إيران. يجب تفكيك مسار إيران نحو الأسلحة النووية، بما في ذلك جميع قدرات التخصيب (الخاص باليورانيوم) وإعادة معالجة (البلوتونيوم) بالكامل".