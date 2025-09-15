نتنياهو: دخلنا عزلة بسبب الحرب وقطر والصين تحاصراننا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة، اليوم الاثنين إن إسرائيل دخلت حالة من العزلة بسبب الحرب، داعيا إلى مواجهة هذا الأمر.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن "إسرائيل تدخل بسبب الحرب حالة من العزلة، ويجب أن نواجه ذلك".

وأضاف "قد نجد أنفسنا في وضع بأن هناك عراقيل أمام اقتصادنا الدولي، وأن صناعاتنا العسكرية محظورة في العالم".

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن قطر والصين دولتان تفرضان علينا حصارا في مجال الشرعية والإعلام الجديد.

كما شدد على أنه لا يقبل ما وصفه بـ"الادعاء بفشل العملية في قطر"، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي الأسبوع الماضي على مبنى كان يجتمع فيه أعضاء من الوفد المفاوض من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمناقشة المقترح الأميركي الأخير لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال نتنياهو "كان من المهم إيصال رسالة مفادها أن مسؤولي حماس ليسوا بمنأى عن أي شيء، وقد تم إيصال هذه الرسالة"، وفق القناة الـ7 الإسرائيلية.

محاولة اغتيال

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي شن الثلاثاء الماضي هجوما جويا على قيادات بحركة حماس بالدوحة، وهو الهجوم الذي دانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.

في حين أعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض -بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية– من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.

وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف اعتداءاتها التي تنتهك القانون الدولي.

كما ترتكب إسرائيل بدعم أميركي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 425 فلسطينيا، بينهم 145 طفلا.