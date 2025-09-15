مسؤولان أميركيّان يحضران مناورات عسكرية روسية بيلاروسية

حضر مسؤولان أميركيان من بينهما الملحق العسكري -اليوم الاثنين- التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية عند حدود حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حين أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن مقاتلات من المملكة المتحدة ستنضم إلى مهمات الناتو فوق بولندا بعد خرق مسيرات روسية مجالها الجوي الأسبوع الماضي.

وانطلقت مناورات "زاباد 2025" الجمعة وتستمر حتى الثلاثاء، وتُجرى في كل من بيلاروسيا وروسيا، إضافة إلى بحر بارنتس وبحر البلطيق، وقد دفعت هذه التدريبات دولا مجاورة، مثل بولندا وليتوانيا ولاتفيا، إلى اتخاذ إجراءات أمنية على حدودها.

ونشرت وزارة الدفاع البيلاروسية -الاثنين- تسجيلا مصورا يظهر فيه وزير الدفاع فيكتور خرينين وهو يصافح الملحق العسكري الأميركي براين شوب، برفقة رجل آخر، وكلاهما بالزي العسكري، ويتبادلان حديثا مقتضبا باللغة الروسية.

وسُمع في الفيديو المبعوث الأميركي يقول "شكرا على الدعوة"، ليرد عليه الوزير البيلاروسي: "أفضل المواقع للمتابعة ستكون متاحة لكم.. سنعرض عليكم كل ما يثير اهتمامكم".

ويثير حضور المسؤولين الأميركيين لهذه المناورات قلق كييف وعدد من الدول الأوروبية، إذ يعتبر مؤشرا جديدا على التقارب بين واشنطن ومينسك الحليفة الوثيقة لموسكو.

وحسب مينسك، يشارك ممثلون عن نحو 20 دولة بصفتهم مراقبين في هذه المناورات، من بينها المجر وتركيا، وهما دولتان عضوان في حلف الناتو.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وبيلاروسيا، الحليف المقرّب لروسيا، بوادر تحسّن الأسابيع الأخيرة، بعد سنوات من التوتر الشديد، وقد أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر أغسطس/آب الماضي مكالمة هاتفية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، واصفا إياه بـ"الرئيس المحترم جدا"، في خطوة فوجئ بها عديد من المراقبين.

بريطانيا وبولندا

في مقابل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن مقاتلات من المملكة المتحدة ستنضم إلى مهمات حلف الأطلسي فوق بولندا للمساعدة في الدفاع عن الخاصرة الشرقية للناتو بعد خرق مسيّرات روسية مجال بولندا الجوي الأسبوع الماضي.

وأفادت الوزارة -في بيان- بأن "مقاتلات بريطانيا ستقوم بمهمات دفاع جوي فوق بولندا لمواجهة التهديدات الجوية من روسية، بما في ذلك هجمات المسيّرات، وذلك ضمن مهمة الحراسة الشرقية للناتو"، مضيفة أن مهمات مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي ستبدأ "في الأيام المقبلة".

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر -في بيان- إن "سلوك روسيا المتهور يمثّل تهديدا مباشرا للأمن الأوروبي وانتهاكا للقانون الدولي". وشدد على أن تحريك المقاتلات "ليس مجرّد استعراض للقوة، بل هو ضرورة لردع أي عدوان" ولتأمين المجال الجوي للناتو وحماية الأمن القومي للمملكة المتحدة.

وأفادت بلدان أخرى في الحلف -بينها فرنسا وألمانيا- بأنها سترسل مزيدا من المقاتلات إلى بولندا، بينما لفت الأمين العام للناتو مارك روته إلى أن الدانمارك ستنضم أيضا إلى العملية.

وكان روته أكد الجمعة أن الحلف سيعزز دفاعات خاصرته الشرقية، وقد أطلق الأسبوع الماضي طائراته لإسقاط المسيّرات الروسية في أجواء بلد عضو في الحلف للمرة الأولى منذ اندلاع حرب أوكرانيا قبل 3 سنوات ونصف السنة.

إعلان حرب

على صعيد آخر، قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف إن بلاده ستعتبر قيام قوات الناتو بحماية المجال الجوي الأوكراني، بمنزلة إعلان حرب.

وكتب ميدفيديف -عبر قناته على منصة تلغرام- أن "تنفيذ الفكرة الاستفزازية لكييف وغيرها من الحمقى بإقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا والسماح لدول الناتو بإسقاط مسيراتنا يعني شيئا واحدا فقط، هو حرب الناتو مع روسيا".

كما هدد ميدفيديف، الذي يتمتع الآن بنفوذ كبير في روسيا بوصفه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بالرد إذا تم تسليم الأصول المجمدة الخاصة بالدولة الروسية في الاتحاد الأوروبي، إلى أوكرانيا ضمن قرض تعويضات.