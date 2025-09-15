محكمة تركية ترجئ قرارها بعزل قيادة أكبر حزب معارض

أرجأت محكمة تركية، اليوم الاثنين، قرارها في دعوى لعزل قيادة حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، بتهم الفساد والاحتيال.

وأرجأت المحكمة، ومقرها أنقرة، قرارها في عزل زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل وإبطال نتائج انتخابات المؤتمر العام للحزب لعام 2023، وذلك حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وسجن المئات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري على ذمة المحاكمة في تحقيق منفصل واسع النطاق بشأن اتهامات بالكسب غير المشروع ووجود صلات بالإرهاب، وعلى رأسهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يصفه البعض بأنه يصلح ليكون منافسا سياسيا للرئيس رجب طيب أردوغان.

وإذا ألغت المحكمة الشهر المقبل نتائج مؤتمر حزب الشعب الجمهوري في عام 2023، فسيجرد أوزيل من منصب رئيس الحزب الذي فاز به خلال المؤتمر في عملية شهدت تقديم رشى للمندوبين لانتخاب أوزيل، بحسب الاتهامات.

وحل أوزيل محل زعيم الحزب السابق كمال كليجدار أوغلو الذي ظل في منصبه لفترة طويلة دون أن يحقق نجاحا على رأس الحزب، وفق منتقديه.

وحقق حزب الشعب الجمهوري فوزا على حساب الائتلاف الحاكم في الانتخابات المحلية العام الماضي، إلا أن العديد من مسؤوليه اعتقلوا في الأشهر الأخيرة بدعاوى قضائية مختلفة.

وعلى مدى أشهر، أجرت السلطات التركية تحقيقات واسعة في قضايا فساد ومخالفات إدارية أسفرت عن اعتقال عشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، من بينهم عدد من رؤساء البلديات.

وقبل أسبوعين، أقالت محكمة مجلس إدارة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول وعينت وصيا. واحتج مؤيدون للحزب في الشوارع خلال الأيام الماضية قبيل قرار المحكمة.

وتصاعدت الأزمة في مارس/آذار الماضي عندما قررت السلطات القضائية حبس رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو القيادي في حزب الشعب الجمهوري على ذمة المحاكمة في قضية فساد يقول الحزب إنها "مدبرة لإبقاء الرئيس أردوغان في السلطة"، بينما تنفي الحكومة أن تكون القضية سياسية، وشهدت إسطنبول ومدن تركية أخرى احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب حبس إمام أوغلو.