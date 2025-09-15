مادورو يتهم واشنطن بإعداد "عدوان عسكري" ضد فنزويلا

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بالإعداد لـ"عدوان عسكري" ضد فنزويلا التي ستمارس "حقها المشروع في الدفاع عن النفس".

وقال مادورو -خلال مؤتمر صحفي- إن هناك "عدوانا عسكريا جاريا، ومن حق فنزويلا بموجب القانون الدولي الرد" وستمارس "حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، مضيفا أن العلاقات بين البلدين "مقطوعة".

كما اتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وهو من أشد منتقدي الرئيس الفنزويلي الذي لم تعترف الولايات المتحدة بإعادة انتخابه، بأنه "سيد الموت والحرب".

ونشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي بهدف معلن هو مكافحة عصابات المخدرات، مما أثار توترا إضافيا مع فنزويلا التي تعتبر تلك القوات "تهديدا" لها.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ضربت "قاربا لتهريب المخدرات" مما أسفر عن مقتل 11 "إرهابي مخدرات". ووصفهم بأنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراغوا"، وهي كارتل فنزويلي ينشط في عدة دول، وتصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".

كما نددت كركاس السبت بصعود قوات أميركية على متن قارب صيد فنزويلي لمدة 8 ساعات في مياهها الإقليمية.

وتتهم واشنطن نيكولاس مادورو بإدارة شبكة لتهريب المخدرات، ورفعت مؤخرا مكافأة لمن يساعد في القبض عليه إلى 50 مليون دولار.