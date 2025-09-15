لبنان يوقف "عملاء" لإسرائيل ويفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات

أعلنت السلطات اللبنانية اليوم الاثنين "توقيف عملاء للعدو الإسرائيلي، وإحباط مخططات إرهابية، وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات".

وعقب اجتماع أمني بمقر شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي في بيروت، قال وزير الداخلية أحمد الحجار "إن الأجهزة الأمنية نجحت في توقيف عملاء للعدو الإسرائيلي، إلى جانب إحباط مخططات إرهابية، وتفكيك شبكات جريمة منظمة".

ولم يتطرق الوزير إلى تفاصيل بشأن عمالة الموقوفين لإسرائيل التي شنت أكثر من حرب على لبنان وتحتل أراضي لبنانية منذ عقود.

وقال الحجار في مؤتمر صحفي "إن الجهات المختصة أوقفت مجموعات وأفرادا كانوا على تواصل بهدف الانخراط في الفكر المتطرف، وهذا العمل الاستباقي ساهم في منع تنفيذ مخططات إرهابية داخل البلاد" .

كما أعلن الوزير اللبناني "تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات، وتوقيف زعيم الشبكة وعدد من المتورطين الآخرين، قبل تمكنهم من إيصال شحنة مخدرات إلى ميناء بيروت".

وأوضح الحجار أنه تم ضبط 6 ملايين و500 ألف حبة من مخدر الكبتاغون محضّرة للتهريب إلى السعودية عبر مرفأ بيروت.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يوجد تنسيق مع الدول المعنية، قال الحجار "إن الأجهزة الأمنية تنسق مع نظيراتها في تركيا والأردن وسوريا ودول أخرى" .

وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت بيروت أنه بالتنسيق مع الرياض جرى ضبط 125 كيلوغراما من مخدر الكوكايين خلال محاولة تهريبها إلى داخل لبنان.