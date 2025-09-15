لازاريني: إسرائيل قصفت 10 مبان للأونروا بغزة في 4 أيام

كشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليبي لازاريني أن إسرائيل قصفت خلال الأيام الأربعة الماضية فقط 10 مبان تابعة للوكالة بمدينة غزة، بينها 7 مدارس وعيادتان تُستخدمان حاليا كملاجئ لآلاف النازحين.

ومنذ أيام، شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، مما زاد في أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين قسرا إلى النزوح جنوبًا، ضمن مخطط إسرائيلي أميركي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع.

جاء ذلك بتدوينة للمنظمة الأممية على منصة "إكس" نقلا عن لازاريني، أوردت فيها أن "لا مكان آمنا في مدينة غزة وشمالها، حيث تتزايد حدة الغارات الجوية مما يجبر المزيد من الفلسطينيين على النزوح نحو المجهول".

وفي معرض تعليقه على الوضع بمدينة غزة، قال: "لقد اضطررنا لإيقاف الرعاية الصحية بمخيم الشاطئ، وهو الوحيد المتاح شمال وادي غزة، في حين أن خدماتنا الحيوية للمياه والصرف الصحي تعمل الآن بنصف طاقتها فقط".

وأضاف المسؤول الأممي "في الأيام الأربعة الماضية فقط، استهدفت 10 مبان تابعة للأونروا في مدينة غزة، بما في ذلك 7 مدارس وعيادتان تُستخدمان حاليا كملاجئ لآلاف النازحين".

وأشار إلى أن فرق الأونروا، البالغ عدد عناصرها 11 ألف فرد، تواصل تقديم خدمات حيوية في أجزاء أخرى من شمال غزة وبقية قطاع غزة.

وشدد لازاريني على أن تلك الفرق ملتزمة بخدمة مجتمعاتها رغم الصعاب، في حين تعيش في ظل ظروف غير إنسانية.

وأضاف أن "تصميم الفرق الأممية على مواجهة هذه الظروف اللا إنسانية يعتبر مصدرا للإلهام".

واختتم لازاريني متسائلا "كم من الوقت سيستغرق اتخاذ إجراء للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار".

ومنذ 11 أغسطس/آب الماضي، دمر الجيش الإسرائيلي بمدينة غزة 1600 برج وعمارة سكنية بشكل كامل، ونحو ألفي برج وعمارة أخرى بشكل بليغ، إضافة إلى 13 ألف خيمة، مما تسبب بتشريد أكثر من 100 ألف نسمة كانوا يقطنون تلك المساكن والخيام، وفق المكتب الإعلامي.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و871 شهيدا، و164 ألفا و610 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 422 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.