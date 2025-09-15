قتيل في خرق إسرائيلي جديد جنوبي لبنان

قتل شخص، الأحد، جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية واستهدفت سيارة جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج قلاويه أدت إلى استشهاد شخص".

وقبل يومين قتل شخص بغارة إسرائيلية على بلدة عيترون في جنوب لبنان، سبقتها الأسبوع الماضي غارات على شرق البلاد أدّت إلى مقتل 5 أشخاص، وقال الجيش الاسرائيلي إنه استهدف فيها مواقع تابعة لحزب الله.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا.

ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر على لا يقل عن 270 قتيلا و610 جرحى، وفق بيانات رسمية.

ونصّ الاتفاق على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

ونصّ الاتفاق كذلك على وقف العمليات الحربية وانسحاب إسرائيل من المواقع التي تقدّمت إليها خلال الحرب الأخيرة. وفي تحد للاتفاق أبقت إسرائيل على وجود قواتها في 5 تلال في جنوب لبنان، وتواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على مناطق مختلفة، تقول إنها تستهدف مخازن أسلحة لحزب الله وعناصر فيه.

وإضافة إلى لبنان، تحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.