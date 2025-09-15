كراكاس تتهم واشنطن بتعزيز تحليق طائرات التجسس بأجواء فنزويلا

اتهم وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز الولايات المتحدة "بمضاعفة تحليق طائرات التجسس" فوق بلاده 3 مرات خلال شهر أغسطس/آب الماضي، في أعقاب نشرها سفنا حربية في منطقة البحر الكاريبي اعتبرها الرئيس نيكولاس مادورو بمثابة تهديد.

وفي كلمة للتلفزيون الفنزويلي الرسمي أمس قال لوبيز "كانت هناك دائما عمليات استخباراتية تنفذها طائرات عسكرية أميركية والآن انتقلوا من النموذج النهاري إلى العمليات الليلية وضاعفوا عمليات الاستخبارات والاستطلاع ضد فنزويلا 3 مرات الشهر الماضي".

وأضاف "نحن نعرف ما يفعلونه، ونعرف انتشارهم في البحر الكاريبي بنية كاملة لإثارة الحرب في منطقة البحر الكاريبي، حرب لا يريدها الفنزويليون ولا الشعب الكاريبي".

وأمس الأول السبت، ندد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل "باعتداء سفينة أميركية على قارب صيد فنزويلي في المياه الإقليمية الفنزويلية وبقاء جنود لمدة 8 ساعات على متنه، مطالبا الولايات المتحدة بالتوقف فورا عن هذه التصرفات التي تعرض الأمن والسلام في البحر الكاريبي للخطر.

وتصاعدت التوترات بين البلدين بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أغسطس/آب بنشر سفن حربية في البحر الكاريبي، قبالة سواحل الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، مشيرًا إلى محاربة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.

وجاءت شكوى وزير الخارجية الفنزويلي بعد أيام من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن بلاده هاجمت سفينة محملة بالمخدرات وقتلت 11 شخصًا على متنها، وأوضح ترامب أن السفينة غادرت فنزويلا وكانت تقل أعضاءً من عصابة "ترين دي أراغوا"، لكن إدارته لم تقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء.

ونشرت إدارة ترامب قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي بذريعة مكافحة عصابات المخدرات، مما تسبب في تصاعد التوترات مع فنزويلا.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتل 11 "إرهابي مخدرات" في استهداف قواته لقارب، مدعيا أنهم ينتمون إلى عصابة "ترين دي أراغو" الفنزويلية التي تنشط في عدة دول، وسبق أن صنفها "منظمة إرهابية".

وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإدارة شبكة لتهريب المخدرات، ورفعت مؤخرا المكافأة المخصصة لمن يساعد في القبض عليه إلى 50 مليون دولار.

ومادورو الذي ينفي أي صلة له بالمخدرات رغم إدانة اثنين من أبناء إخوة زوجته في نيويورك بتهريب الكوكايين، ندد بالوجود العسكري الأميركي واعتبر أنه يشكل تهديدا.

وفي الأسابيع الأخيرة، دعا مادورو الشعب لحمل السلاح والانضمام إلى المليشيا، وهي قوة مسيسة أسسها الزعيم الراحل هوغو تشافيز، معلنا عن وضع خطة دفاعية ونشر 25 ألف جندي من القوات المسلحة على الحدود.

ووفقا لمنشورات عسكرية متخصصة، مثل المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، يبلغ عديد المليشيا الفنزويلية نحو 212 ألف جندي، إلى جانب 123 ألف جندي في القوات المسلحة.