نزل إلى شوارع مدريد -أمس الأحد- أكثر من 100 ألف متظاهر مؤيد للفلسطينيين في المرحلة الأخيرة لطواف إسبانيا للدراجات الهوائية، في ذروة تحركهم الذي بدأ قبل 3 أسابيع احتجاجا على مشاركة فريق إسرائيلي، وانتهى بالدخان والغاز المسيل للدموع.

واقتحم متظاهرون يلوحون بالعلم الفلسطيني ويرددون شعارات مؤيدة لغزة، الحواجز في شارع غران فيا الشهير في وسط العاصمة ودخلوا إلى مسار السباق.

وقد حاول عناصر الشرطة الذين انتشروا بأعداد كبيرة ضد المتظاهرين مطلقين الغاز المسيل للدموع بعدما غرق الطواف في الفوضى.

وأفادت المتحدثة باسم ممثلية الحكومة المركزية في منطقة مدريد بأن عدد المشاركين في التحرك الاحتجاجي في العاصمة الإسبانية "تخطى 100 ألف"، معلنة توقيف شخصين.

وقد حشدت السلطات 1100 عنصر شرطة في أوسع عملية انتشار في العاصمة منذ قمة حلف شمال الأطلسي في العام 2022، غير أن هذه التعزيزات عجزت عن احتواء الاختراقات الأمنية على طول المسار الذي كان يفترض أن يمر بمعالم رئيسية في مدريد مثل متحف برادو للفنون وساحة سيبيليس حيث تجمعت الشرطة محاولة وقف تقدم التظاهرة.

وتجمع مئات المحتجين وراء الحواجز على طول المسار رافعين لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الصهيونية في غزة و"إسرائيل = إرهاب".

فرح بالإلغاء

وأطلق المتظاهرون صيحات فرح عندما أعلن المنظمون إلغاء المرحلة الأخيرة من السباق قبل خط النهاية بـ56 كيلومترا، ثم راحوا يرددون "فلسطين فازت بطواف إسبانيا".

وردد المتظاهرون أيضا -وهم يتدفقون في الشوارع ملوحين بالعلم الفلسطيني بألوانه المتعددة، الأحمر والأخضر والأسود والأبيض- شعارات منها "قاطعوا إسرائيل" و"هذه ليست حربا إنها إبادة"، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة و"أوقفوا قتل الأطفال الأبرياء".

كما ردد المتظاهرون الذين وضعوا الكوفية الفلسطينية شعارات أمام صف من عناصر الشرطة كانوا يؤمنون الحماية للسباق مع وقوع بعض المواجهات المتوترة من وقت لآخر.

إعلان

وقالت المتظاهرة روسا موستاثا رودريغيث وهي مدرسة في 54 من عمرها لوكالة الصحافة الفرنسية في مدريد "إنها طريقة لنُبرز عالميا أننا ضد الإبادة في غزة".

وسبق للمتظاهرين الذين استهدفوا خصوصا فريق "إسرائيل-بريمير تيك" الخاص المشارك في السباق، احتجاجا على الحرب في غزة أن لفتوا الانتباه وعرقلوا السباق في مراحل سابقة.

سانشيز معجب بالمتظاهرين

وفي وقت سابق الأحد وقبل وقوع حوادث بعد الظهر، أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن إعجابه بالمتظاهرين داعيا في الوقت ذاته إلى احترام الرياضيين.

بدورها، قالت نائبة رئيس الوزراء اليسارية الراديكالية يولاندا دياز -الأحد- إن إسرائيل "لا يمكنها المنافسة في أي حدث بينما تستمر في ارتكاب إبادة جماعية"، مضيفة أن "المجتمع الإسباني أعطى درسا للعالم من خلال شل طواف إسبانيا".

في المقابل، اتهم زعيم الحزب الشعبي اليميني المعارض ألبرتو نونييس فيخو الحكومة الإسبانية بأنها مسؤولة عن "الإحراج العالمي" الذي تعرضت له إسبانيا بعد توقف الطواف.

بالمقابل، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رئيس الوزراء الإسباني وحكومته بأنهما "عار على إسبانيا"، بعد توقف طواف الدراجات الهوائية في البلاد بسبب مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.

وفي منشور على منصة إكس، اتّهم ساعر رئيس الوزراء الإسباني بأنه "شجّع المحتجين على الخروج إلى شوارع" مدريد، ووقف المرحلة الأخيرة من طواف الدراجات.

ومنذ المرحلة الخامسة، يشهد السباق اضطرابات يومية بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي تستهدف فريق "إسرائيل بريمير تيك".

وأدت مظاهر الاحتجاج في بعض الأحيان إلى سقوط المتسابقين عن دراجاتهم رغم الإجراءات الأمنية المشددة في بلد تحظى فيه القضية الفلسطينية بشعبية واسعة.

ورغم دعوات عديدة للانسحاب من السباق، أصر فريق "إسرائيل بريمير تيك" الذي أسسه الملياردير الإسرائيلي الكندي سيلفان آدامز والذي يضم دراجا واحدا فقط يحمل الجنسية الإسرائيلية، على مواصلة التسابق حتى المرحلة الختامية في مدريد.