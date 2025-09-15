غارات دامية ونسف مستمر للمباني بمدينة غزة

شنت الطائرات الإسرائيلية -اليوم الاثنين- غارات دامية على مدينة غزة أوقعت 20 شهيدا، وفي الوقت نفسه واصلت قوات الاحتلال حملة التدمير الواسعة للمباني السكنية عبر قصفها أو نسفها في إطار خطة لتهجير السكان.

وقالت مصادر طبية إن 25 استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 20 في مدينة غزة.

وتركز القصف اليوم مجددا على أحياء مدينة غزة بعد أن شهد أمس استهدافا أبراجا ومباني أخرى كانت تؤوي مئات النازحين.

وتستمر الغارات العنيفة وسط توغل لقوات الاحتلال في أطراف بعض الأحياء على غرار الزيتون (جنوب شرق) والشيخ رضوان (شمال) في إطار ما يقول جيش الاحتلال إنه تمهيد لبدء عملية "عربات جدعون 2" لاحتلال المدينة.

غارات دامية

وفي أحدث التطورات، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 4 في قصف إسرائيلي على منطقة الكرامة شمالي مدينة غزة.

وفجر اليوم، استشهد 10 فلسطينيين في غارات على منزلين في شارع الجلاء بمدينة غزة.

كما استشهد 6، بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين بحي الرمال غربي المدينة.

وبالتوازي مع الغارات الجوية، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق بينها منطقة الكرامة شمالي المدينة وحي الشجاعية شرقيها.

كما استهدفت آليات الاحتلال أبراج تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

وبالتوازي مع القصف الجوي والمدفعي نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة للمباني في تل الهوا وفي حي الشيخ رضوان الذي يقع إلى الشمال من قلب مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن "الجيش الإسرائيلي دمر أمس 16 مبنى بينها 4 أبراج سكنية في مدينة غزة".

وبين المباني المرتفعة التي تم استهدافها وتدميرها برجا الجندي المجهول والكوثر في حي الرمال الجنوبي، وبرج مهنا وعمارة الربيع في تل الهوا.

وفي وسط القطاع، أفاد مصدر طبي بمستشفى العودة باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في منطقة المغراقة، وأصيب آخرون بالرصاص قرب ما يعرف بمحور نتساريم الذي يفصل جنوب القطاع عن شماله.

وتعرضت دير البلح القريبة لغارات جوية، في حين استهدفت المدفعية شمال مخيم النصيرات.

وفي جنوب القطاع، أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 4 أشخاص -بينهم سيدة من ذوي الإعاقة- برصاص قوات الاحتلال في منطقة المواصي جنوب غرب خان يونس.

وتعرضت خان يونس في وقت مبكر اليوم لقصف جوي ومدفعي، كما استهدفت غارة شرق أبراج حمد بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في سماء المنطقة.

نزوح من غزة

في غضون ذلك، تستمر حركة النزوح من مدينة غزة على وقع القصف الإسرائيلي المكثف للأبراج والمباني واشتداد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ويشهد شارع الرشيد حركة نزوح جماعي لمئات العائلات الفلسطينية نحو مناطق وسط وجنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة.

وفي مشهد تكرر مرات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، يجد الفلسطينيون أنفسهم مجددا في مواجهة المجهول في ظل ظروف معيشية بالغة القسوة.

وادعى جيش الاحتلال أمس عن نزوح 250 ألف فلسطيني من مدينة غزة، لكن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أعلن أن 68 ألف فقط نزحوا نحو وسط وجنوب القطاع، في حين عاد 20 ألفا إلى المدينة، مؤكدا أن 1.3 مليون فلسطيني متواجدون في مدينة غزة وشمالها ويرفضون النزوح.

وقال المكتب -في بيان- إن الاحتلال هجّر 350 ألف فلسطيني من شرق مدينة غزة إلى وسطها وغربها منذ بدء عملياته العسكرية في مدينة غزة قبل حوالي شهر.

وأضاف أن قوات الاحتلال دمرت منذ مطلع الشهر الجاري 190 برجا وبناية سكنية بشكل كلي أو جزئي، كما دمرت 3500 خيمة، مشيرا إلى أن الأبراج والعمارات السكنية المستهدفة كان يقطنها ما يزيد عن 50 ألف شخص، فيما كانت الخيام تؤوي أكثر من 52 ألف نازح، وبذلك دمّر الاحتلال مساكن وخياما كانت تؤوي أكثر من مئة ألف فلسطيني.

وتتعرض غزة منذ عامين تقريبا لحرب إبادة وتجويع أسفرت حتى الآن عن استشهاد نحو 65 ألفا وإصابة 164 ألفا آخرين.