عودة خدمات "ستارلينك" للإنترنت بعد انقطاع واسع في أميركا

عادت خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التابعة للملياردير إيلون ماسك للعمل لمعظم المستخدمين بعد انقطاع قصير يوم الاثنين.

وأفاد موقع "داون ديتكتور دوت كوم" المتخصص في تتبع أعطال الإنترنت، بأن عدد المستخدمين الأميركيين الذين أبلغوا عن مشاكل متعلقة بالخدمة، انخفض إلى أقل من ألف مستخدم بحلول الساعة 1:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:15 بتوقيت غرينتش)، بعد أن تجاوز ذروته عند أكثر من 43 ألف مستخدم.

وفي وقت سابق، ذكر الموقع الإلكتروني لشركة ستارلينك المتخصصة في الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية أن هناك انقطاعا في خدمات الشركة اليوم الاثنين.

وكتبت الشركة في رسالة على موقعها الإلكتروني "تواجه ستارلينك في الوقت الراهن انقطاعا في الخدمة، فريقنا يحقق في الأمر"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشغّل شركة "سبيس إكس" المملوكة لماسك، شركة ستارلينك التي تقدم خدمات الإنترنت عبر مجموعة من الأقمار الاصطناعية التي تدور على مدار منخفض قريب من كوكب الأرض، وتُستخدم هذه الخدمات في المناطق النائية ومناطق الصراعات حول العالم.

ويتكون نظام ستارلينك من آلاف الأقمار الاصطناعية الموضوعة في مدار أرضي منخفض، والتي يتم ربط بعضها ببعض لإنشاء شبكة متداخلة قادرة على توفير وصول عالي السرعة إلى الإنترنت.

وتعمل الخدمة من خلال توصيل المستخدمين بالأقمار الاصطناعية عبر طبق هوائي يتم توصيله بجهاز التوجيه والمودم الخاصين بالمستخدم، التي بدورها تكون متصلة بالإنترنت.

وأُعدت هذه الخدمة لربط المناطق المنكوبة ومناطق الحروب بالإنترنت، واستفادت منها أوكرانيا خلال الحرب الحالية مع روسيا، وتتوفر حاليا في عشرات الدول.