هجوم إسرائيلي كثيف "بنيران متنوعة" على غزة والمقاومة تسقط مسيّرة

أفاد إعلام إسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، ببدء جيش الاحتلال هجوما مكثفا باستخدام "نيران متنوعة" على غزة، في حين أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي سيطرتها على مسيّرة إسرائيلية في خان يونس جنوبي القطاع.

ونقل موقع "والا" عن هيئة الأركان الإسرائيلية، أن الهجوم "بداية لمرحلة جديدة"، بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصدر أمني بأن الجيش الإسرائيلي يشن هجوما عنيفا على مدينة غزة.

من جهتها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الهدف من القصف المكثف هو "إجبار السكان على الإخلاء"، في ظل ما وصفته المصادر العسكرية بـ"عدم رضا القيادة الإسرائيلية عن وتيرة الإخلاء الحالية".

وأضافت القناة الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ تنفيذ غارات مكثفة على المدينة، مع توقعات بتصاعد وتيرتها خلال الأيام المقبلة، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض.

كما أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال تستخدم عربات مفخخة لنسف منازل سكنية شمال غرب مدينة غزة.

إسقاط مسيّرة

من جانبها، أعلنت سرايا القدس أنها تمكنت من السيطرة على طائرة استطلاع إسرائيلية كانت تنفذ مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس بثت أمس الأحد مشاهد من استهداف مقاتليها آليات عسكرية إسرائيلية شرقي مدينة غزة، كما أعلنت تدمير دبابة إسرائيلية بعبوة ناسفة.

وتضمنت المشاهد عملية رصد دقيقة لآليات هندسية إسرائيلية في محيط تل المنطار شرقي حي الشجاعية، ثم نصْب مقاتلي السرايا منصة إطلاق متحركة.

ووثقت أيضا لحظة إطلاق قذائف الهاون على تجمع الآليات الإسرائيلية، وكذلك لحظة سقوطها على المنطقة المستهدفة.

ويأتي هذا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتوجيهه أوامر إخلاء لمنازل المدنيين وتكثيف القصف الجوي والمدفعي واستهدافه الأبراج السكنية، لاسيما في مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

وقد أعلنت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 57 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع، 36 منهم في مدينة غزة، مشيرة إلى أن من بين شهداء اليوم 10 من منتظري المساعدات وسط وجنوبي القطاع.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 425 فلسطينيا، بينهم 145 طفلا.