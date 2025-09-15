اجتماع خليجي بالدوحة لاعتماد إجراءات لتفعيل آليات الدفاع المشترك

أعلن قادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين أن مجلس الدفاع المشترك لدول المجلس التعاون سيعقد اجتماعا عاجلا في الدوحة عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية.

وعبر القادة – في ختام اجتماعهم بالدوحة- عن إدانتهم "بأشد العبارات اعتداء إسرائيل والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر"، واعتبرت أن "عدوان إسرائيل تصعيد خطير ومرفوض ومخالفة جسيمة للقانون الدولي".

وأكّد المجلس الأعلى تضامن دول المجلس الكامل مع دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء، مشددا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أيٍ منها هو اعتداء عليها جميعا.

وعبر البيان عن استعداد دول المجلس لتسخير كافة الإمكانيات لدعم دولة قطر وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ضد أية تهديدات.

ووجه القادة مجلس الدفاع بعقد اجتماع عاجل بالدوحة يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، وأوضح البيان أن مجلس الدفاع الخليجي "سيقيم الوضع الدفاعي للمجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان على قطر".

وأكد البيان أن الاجتماع "سيوجه القيادة العسكرية لأخذ إجراءات لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع".

واعتبر قادة مجلس التعاون أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر يشكل تهديدا مباشرا للأمن الخليجي المشترك وللسلم والاستقرار الإقليمي، وأكدوا أن استمرار تلك السياسات العدوانية يقوّض جهود تحقيق السلام ومستقبل التفاهمات والاتفاقات القائمة مع إسرائيل، لما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة بأسرها.

وحذر البيان من أن إمعان إسرائيل في ممارساتها الإجرامية وتجاوزها السافر، لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، من شأنه أن يقود إلى تداعيات خطيرة، تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول الفاعلة، لتحمل مسؤولياتهم الكاملة، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف هذه الانتهاكات، التي أتت على هيبة القانون الدولي، وسلطة مؤسساته الدولية، وهي تمثل سابقة خطيرة لا ينبغي تجاوزها أو أن تمر دون فرض عقوبات دولية رادعة.

وشدّد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لردع إسرائيل، ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة والسلم والاستقرار الدوليين.

وأكد أن الاعتداء الإسرائيلي يعرقل الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر، ودورها في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على العديد من الدول في المنطقة، تشكل عقبة خطيرة أمام الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحلال الأمن والسلم والاستقرار.

وشدد قادة مجلس التعاون على ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة والتهديد بها.