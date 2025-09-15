اجتماع خليجي بالدوحة لاعتماد إجراءات لتفعيل آليات الدفاع المشترك

أعلن قادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين أن مجلس الدفاع المشترك لدول المجلس التعاون سيعقد اجتماعا عاجلا في الدوحة عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية.

وعبر القادة عن إدانتهم "بأشد العبارات اعتداء إسرائيل والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر"، واعتبرت أن "عدوان إسرائيل تصعيد خطير ومرفوض ومخالفة جسيمة للقانون الدولي".

ووجه القادة مجلس الدفاع بعقد اجتماع عاجل بالدوحة يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، وأوضح البيان أن مجلس الدفاع الخليجي "سيقيم الوضع الدفاعي للمجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان على قطر".

وأكد البيان أن الاجتماع "سيوجه القيادة العسكرية لأخذ إجراءات لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع".