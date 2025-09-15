الرئيس الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إرهاب وتجاوز لكل الخطوط الحمراء

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الهجوم الإسرائيلي على قطر يمثل "إرهابا سافرا" وانتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء، ويجب مساءلة قادته على جرائمهم".

وأضاف بزشكيان، في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، أن العدوان الإسرائيلي على قطر يهدف إلى تقويض الجهود الرامية لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وشدد الرئيس الإيراني على أن "ما من دولة عربية أو إسلامية بمنأى عن هجمات إسرائيل، ولا خيار أمامنا سوى توحيد الصفوف في مواجهتها".

وأشار بزشكيان إلى أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وإفلاتها من العقاب بسبب الغطاء الغربي الذي تحظى به، مضيفا أن "الكيان الصهيوني هاجم هذا العام العديد من الدول العربية والإسلامية بذريعة الدفاع عن النفس، في محاولة لتوسيع دائرة الفوضى والعدوان في المنطقة".

تحرك جماعي

ودعا الرئيس الإيراني إلى تحرك جماعي وموحد من الدول العربية والإسلامية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، ووقف مسلسل العدوان الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وكان بزشكيان قد استبق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الاثنين قمة الدوحة الطارئة بدعوة الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل التي "لا تعترف بأي إطار قانوني ولا تحترم القوانين".

وقال بزشكيان، قبل انعقاد القمة العربية الإسلامية في الدوحة اليوم على خلفية الاعتداء الإسرائيلي على قطر الأسبوع الماضي، إن الدول الإسلامية يمكنها أن تقطع علاقاتها مع "هذا الكيان الزائف" وتحافظ على وحدتها وتماسكها قدر الإمكان.

وعبّر عن أمله في أن تتوصل القمة إلى نتيجة بشأن إجراءات ضد إسرائيل، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني" لا يعترف بأي إطار قانوني ولا يحترم القوانين واعتدى على عدد من الدول الإسلامية.

واستهدفت إسرائيل الثلاثاء الماضي مقرات سكنية لقيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالدوحة في اعتداء قوبل بإدانات عربية وعالمية واسعة.

واعتبرت دول كثيرة أن الهجوم على الدوحة يمثل انتهاكا لسيادة دولة قطر، وخرقا للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، واعتداء على دولة تلعب دور الوسيط في التهدئة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.