أمين عام جامعة الدول العربية: العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة إن العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود وتجاوز كل مبدأ إنساني.

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إن المنظمة تجدد "إدانتها الشديدة للاعتداء السافر على دولة قطر وسيادة أراضيها، وتدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لمساءلة إسرائيل على جرائمها".

وقال إبراهيم طه "نؤكد دعمنا لمخرجات المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، ونحن واثقون من أن مخرجات هذه القمة ستعزز التضامن العربي والإسلامي".

وفيما يلي أبرز كلمات الزعماء المشاركين في القمة:

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: