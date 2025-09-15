عاجلعاجل,
أمين عام جامعة الدول العربية: العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود
Published On 15/9/2025|
آخر تحديث: 16:33 (توقيت مكة)
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة إن العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود وتجاوز كل مبدأ إنساني.
من جهته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إن المنظمة تجدد "إدانتها الشديدة للاعتداء السافر على دولة قطر وسيادة أراضيها، وتدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لمساءلة إسرائيل على جرائمها".
وقال إبراهيم طه "نؤكد دعمنا لمخرجات المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، ونحن واثقون من أن مخرجات هذه القمة ستعزز التضامن العربي والإسلامي".
وفيما يلي أبرز كلمات الزعماء المشاركين في القمة:
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني:
- الاعتداء على قطر يبعث برسالة سلبية تقتل عن عمد فرص الحلول السلمية.
- استمرار سياسات إسرائيل دون رادع سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار ولن يحقق الأمن لأي طرف.
- نؤكد أن أمن واستقرار أي دولة عربية أو إسلامية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي.
- أقترح إصدار موقف عربي وإسلامي موحد يدين الاعتداء على دولة قطر الشقيقة.
- أقترح التعامل مع أي اعتداء على أي دولة عربية أو إسلامية باعتباره تهديدا لكل دول الكتلتين.
- أقترح وضع خريطة طريق شاملة لوقف إطلاق النار بشكل كامل في غزة.
- أقترح تشكيل لجنة عربية إسلامية مشتركة لنقل موقفنا إلى مجلس الأمن والجهات الدولية.
- نحن أمام فرصة حقيقية لنبعث برسالة واضحة تؤكد أن أمن بلادنا ليس مسألة تفاوض.
المصدر: الجزيرة