أخبار|قطر

عاجل| الأمين العام لجامعة الدول العربية: العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود

Published On 15/9/2025
آخر تحديث: 16:22 (توقيت مكة)

الأمين العام لجامعة الدول العربية:

  • العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود وتجاوز كل مبدأ إنساني.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي:

  • نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على دولة قطر وسيادة أراضيها.
  • ندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لمساءلة إسرائيل على جرائمها.
  • نؤكد دعمنا لمخرجات المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين.
  • واثقون من أن مخرجات هذه القمة ستعزز التضامن العربي والإسلامي.

 

المصدر: الجزيرة

