عاجلعاجل,
عاجل| الأمين العام لجامعة الدول العربية: العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود
Published On 15/9/2025|
آخر تحديث: 16:22 (توقيت مكة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية:
- العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود وتجاوز كل مبدأ إنساني.
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي:
- نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على دولة قطر وسيادة أراضيها.
- ندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لمساءلة إسرائيل على جرائمها.
- نؤكد دعمنا لمخرجات المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين.
- واثقون من أن مخرجات هذه القمة ستعزز التضامن العربي والإسلامي.
المصدر: الجزيرة