عاجلعاجل,
عاجل | أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: نتنياهو أبلغ البيت الأبيض في وقت متأخر جدا لكنه كان كافيا لإلغاء قصف الدوحة
Published On 15/9/2025|
آخر تحديث: 21:02 (توقيت مكة)
أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين:
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح الثلاثاء بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة قادة حماس في الدوحة.
- نتنياهو أبلغ البيت الأبيض في وقت متأخر جدا لكنه كان كافيا لإلغاء الضربة.
- نتنياهو اتصل بترمب قبل 50 دقيقة من التقارير الأولى عن وقوع انفجارات في الدوحة.
المصدر: الجزيرة