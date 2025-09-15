عاجل,
أخبار

عاجل | أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: نتنياهو أبلغ البيت الأبيض في وقت متأخر جدا لكنه كان كافيا لإلغاء قصف الدوحة

Published On 15/9/2025
|
آخر تحديث: 21:02 (توقيت مكة)

حفظ

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين:

  • رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح الثلاثاء بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة قادة حماس في الدوحة.
  • نتنياهو أبلغ البيت الأبيض في وقت متأخر جدا لكنه كان كافيا لإلغاء الضربة.
  • نتنياهو اتصل بترمب قبل 50 دقيقة من التقارير الأولى عن وقوع انفجارات في الدوحة.
المصدر: الجزيرة

إعلان