صحة غزة تناشد الأردن تزويدها بوحدات دم لإنقاذ المصابين

وجهت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، نداء استغاثة عاجلا إلى الأردن لتزويد القطاع بوحدات دم ومستلزماته لإنقاذ المصابين والجرحى، محذرة من توقف خدمات بنوك الدم خلال أيام قليلة بسبب النقص الحاد.

وحذرت الوزارة -في بيان- من أن خدمات بنوك الدم في القطاع مهددة بالتوقف خلال أيام قليلة نتيجة النقص الحاد في وحدات الدم ومستلزماته، مناشدة الأردن بضرورة إرسال وحدات دم بشكل عاجل.

وقالت وزارة الصحة "نناشد أشقاءنا في المملكة الأردنية الهاشمية بضرورة إرسال وحدات دم بشكل عاجل لإنقاذ حياة المصابين والجرحى الذين هم بأمسّ الحاجة إليها".

كما دعت إلى تزويد القطاع الصحي بأكياس الدم وأدوات نقله وفحصه، مشيرة إلى أن رصيدها في مخازن المختبرات وصل إلى صفر "مما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة".

وأشارت "صحة غزة" إلى أن القطاع الصحي يحتاج يوميًا إلى ما لا يقل عن 350 وحدة دم ومكوناته لتلبية احتياجات المرضى والجرحى، في ظل تزايد الإصابات والعمليات الجراحية الطارئة.

وأضافت "إننا على ثقة بأن الاستجابة العاجلة من أشقائنا في الأردن ستشكل طوق نجاة لآلاف المرضى والجرحى، امتدادًا لمواقف المملكة المشرّفة والداعمة للشعب الفلسطيني".

وتابعت "تتقدم وزارة الصحة الفلسطينية بخالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية قيادةً وشعبًا، على مواقفها التاريخية المشرفة في إسناد الشعب الفلسطيني، ومبادراتها الإنسانية التي لم تتوقف يومًا عن دعم صمود أهلنا في قطاع غزة".

ومنذ مايو/أيار 2024، سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، ومنع إدخال المساعدات وشحنات الأدوية ومستلزمات الصحة، كما حرم الجرحى والمرضى من الخروج لتلقي العلاج مما فاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

وقد شددت إسرائيل الحصار أكثر -منذ مارس/آذار الماضي- تزامنا مع استئنافها الإبادة الجماعية في غزة، فضلا عن تدميرها أغلب المستشفيات والمراكز الطبية، واستهدافها كوادر الصحة واعتقال بعضهم

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 425 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.