شهيد بضاحية القدس وحملة اقتحامات واعتقالات بالضفة المحتلة

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بعد اجتيازه جدار الفصل في منطقة الضاحية بالقدس، في حين نفذ الاحتلال عددا من الاقتحامات والاعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه تسلم جثمان شهيد من منطقة الضاحية داخل القدس بعد إصابته بالرصاص عقب اجتيازه جدار الفصل العنصري.

وقالت مصادر فلسطينية إن "قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عدة، بينها نابلس وطوباس وجنين وطولكرم ورام الله والبيرة، ونفذت عمليات دهم عند مدخل مخيم الجلزون الواقع إلى الشمال من مدينة رام الله، وعرقلت وصول الطلبة والمواطنين إلى مدارسهم وأماكن عملهم".

كما اقتحمت بلدات وقرى في محافظات بيت لحم وجنين ونابلس وطوباس، وأوقفت حافلات تقل طلابا أثناء خروجها من مخيم شعفاط، واحتجزت عشرات منهم بجانب الحاجز العسكري بمدخل المخيم.

وفي الإطار أغلق الجيش الإسرائيلي شارع نابلس قلقيلية وشارع يتسهار شمالي الضفة، وحاجز بيت إيل العسكري على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، كما أغلق جنود الاحتلال البوابة الحديدية المقامة عند مدخل بلدة ترمسعيا.

عاجل| الهلال الأحمر: طواقمنا استلمت شهيدا من منطقة الضاحية داخل القدس أصيب برصاص الاحتلال بعد اجتياز جدار الفصل العنصري. pic.twitter.com/T1dpKZcUnR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 15, 2025

حملة اعتقالات

هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية شابين من قرية دير جرير شمال شرق الله بالضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت الوكالة إن مستوطنين مسلحين قد اقتحموا مدخل القرية الغربي، وسط إطلاق للرصاص الحي، في حين أغلقت قوات الاحتلال المدخل لحمايتهم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نفّذ حملة اعتقالات عشوائية في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل 11 فلسطينيا، واحتجز طلابا وطالبات جامعيين وحقق معهم ميدانيا، إثر اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ففي جنوب الضفة، احتجزت قوات إسرائيلية طلبة من جامعتي الخليل والبوليتكنك وسط المدينة، بينهم 5 طالبات، بعد اقتحام الجامعتين، وأجرت معهم تحقيقا ميدانيا لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم، بحسب مصادر محلية.

كما اعتقلت قوات إسرائيلية الشاب هيثم علي البجالي، بعد دهم منزله في بلدة زعترة شرق بيت لحم، جنوبي الضفة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)

وفي شمال الضفة، اعتقلت قوات إسرائيلية 5 فلسطينيين من بلدات بيت فوريك ومادما وعصيرة القبلية وبورين في نابلس، بعد دهم منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها، بحسب وكالة "وفا".

وأفادت مصادر محلية بمدينة جنين، باعتقال قوات إسرائيلية الشاب علام عطاري، بعد مداهمة منزله قرب دوار البيضاوي.

شاهد| آليات الاحتلال تقتحم حي سطح مرحبا في مدينة البيرة. pic.twitter.com/mkZgzRifPy — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 15, 2025

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عز الدين جعفر، بعد مداهمة منزله في بلدة طمون بمحافظة طوباس، وفق ما نقلت وكالة وفا عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة.

كذلك اعتقل الاحتلال المواطن عماد علامة ونجله زياد، من قرية عزون شرقي قلقيلية، بعد تفتيش منزلهما والعبث بمحتوياته.

وفي وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله، بعد اقتحام البلدة ودهم أحد المحلات التجارية.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1021 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/شرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و871 شهيدا، و164 ألفا و610 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 422 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.