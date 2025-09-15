شهداء بقصف الاحتلال خيام نازحين ومنزلين بمدينة غزة ودير البلح

أفادت مصادر مستشفى الشفاء في غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة فجر اليوم الاثنين.

كما أفادت مصادر الإسعاف والطوارئ في غزة بسقوط شهداء ومصابين إثر غارات إسرائيلية على منزلين بحي الشيخ رضوان شمالي المدينة فجر اليوم.

وكانت مصادر في مستشفيات قطاع غزة أفادت بأن 53 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع أمس، بينهم 35 في مدينة غزة.

وفي دير البلح وسط القطاع استشهد 6 فلسطينيين -بينهم أطفال ونساء- في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين.

وقال مراسل الجزيرة إن الشهداء نزحوا حديثاً من مدينة غزة إلى وسط القطاع، قبل أن تقصف طائرة إسرائيلية خيمتهم.

في الأثناء، قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي دمر 16 مبنى في مدينة غزة منذ صباح أمس الأحد، بينها 3 أبراج سكنية.

وقد قصفت الطائرات الإسرائيلية برج الجندي المجهول وعمارة سكنية وعدداً من المباني المجاورة في مدينة غزة بقنابل شديدة الانفجار، فدمرتها تماما.

وعلى وقع القصف الإسرائيلي المكثف للأبراج والمباني في مدنية غزة واشتداد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية، يشهد شارع الرشيد حركة نزوح جماعي لمئات العائلات الفلسطينية نحو مناطق وسط وجنوبي قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة.

وفي مشهد تكرر مرات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، يجد الفلسطينيون أنفسهم مجددا في مواجهة المجهول، في ظل ظروف معيشية بالغة القسوة.

شهداء التجويع

وفي تطورات المجاعة بقطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة شخصين بسبب التجويع وسوء التغذية خلال 24 ساعة.

ومن بين المتوفَّيْن شاب يدعى تامر مصباح (19 عاما) في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أعلن مصدر في "مستشفى شهداء الأقصى" وفاة فلسطيني يبلغ من العمر 50 عاما، نتيجة سوء التغذية وسط القطاع أيضا.

إعلان

وبذلك يرتفع عدد المتوفين بسوء التغذية إلى 422 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة، منهم 145 طفلا.

وبدورها أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) أن قطاع غزة يتعرض لتدمير شامل، مضيفة أن القطاع بدأ يتحول تدريجيا إلى أرض قاحلة وغيرِ صالحة للسكن البشري.

وأشارت الأونروا إلى أن الأطفال يتضورون جوعا، والعائلات تهجّر قسرا، بينما يعيش السكان حالة من الرعب الشديد.