رايتس ووتش توثق هجوما إسرائيليا قاتلا على صحفيين في صنعاء

وثق تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش تصاعد المخاطر التي يواجهها الصحفيون في اليمن، وذلك في أعقاب هجوم شنته القوات الإسرائيلية يوم 10 سبتمبر/أيلول على مركز إعلامي في العاصمة صنعاء، أسفر عن مقتل 35 شخصا بينهم إعلاميون، وإصابة العشرات.

ووفق المنظمة استهدف الهجوم الإسرائيلي مقر وسائل إعلام حوثية ومكاتب صحيفتين، وجاء بينما كان صحفيو جريدة "26 سبتمبر" الأسبوعية يجهزون لإصدار عدد جديد، مما رفع عدد الضحايا في المبنى.

وأكدت المنظمة أن الغارات وقعت في حي سكني مكتظ بجوار المدينة القديمة المدرجة على لائحة التراث العالمي لليونسكو، وتزامنت مع وجود السكان في الشوارع وقت وقوع الضربة. وقد أظهرت مقاطع مصورة تحقَّق منها فريق حقوقي، شوارع مزدحمة وجثثا وضحايا بينهم أطفال يجري انتشالهم من تحت الأنقاض.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن منشآت الإذاعة والتلفزيون تُعد مناطق مدنية يحظر استهدافها إلا إذا استخدمت في أغراض عسكرية مباشرة وبشرط احترام مبدأ التناسب لتجنب الإضرار المفرط بالمدنيين. وأكدت أن مجرد كون المنشأة الإعلامية مؤيدة لجماعة أو طرف، أو أنها توثق انتهاكات، لا يجعلها هدفا مشروعا.

ويُبرز الهجوم الإسرائيلي في صنعاء خطورة الاعتداءات المتكررة على الصحفيين ليس فقط من السلطات المحلية بل أيضا من أطراف خارجية، إذ وثقت المنظمة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان مرارا.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل والسلطات اليمنية لوقف استهداف الصحفيين فورا وحماية حرية التعبير، التزاما بالقانون الدولي.