حقيقة تهديد قيس سعيد لإسرائيل بعد استهداف أسطول الصمود

تداول ناشطون مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، قيل إنه يظهر الرئيس التونسي قيس سعيد يتوعد إسرائيل في أعقاب هجومين منفصلين قبالة سواحل البلاد استهدفا قوارب تابعة لأسطول الصمود المتجه إلى غزة لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وربط مدونون بين تصريحات سعيد، التي وصفت بأنها شديدة اللهجة، وبين استهداف قوارب تابعة للأسطول، بينما كانت تستعد للانطلاق من ميناء سيدي بوسعيد التونسي متجهة إلى غزة.

وأعلنت إدارة أسطول الصمود أن قارب "العائلة" وسفينة أخرى ضمن أسطولها تعرضا لهجومين يشتبه أنهما نفذا بواسطة طائرات مسيّرة، وبثت مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة توثق لحظة الاستهداف.

كما وصفت الداخلية التونسية ما جرى مع السفينة الراسية بالميناء بأنه "اعتداء مدبر" مؤكدة أنها ستكشف للرأي العام التونسي والعالمي الجهات التي خططت ونفذت الهجوم.

تهديد شديد اللهجة

في حين تضمن المقطع المتداول تحذيرا من الرئيس التونسي قال فيه "صواريخنا ما زالت على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة واحدة لتنطلق وتضربهم في أعماق أعماقهم".

وأعاد ناشطون مشاركة الفيديو مصحوبا بعبارة "عاجل: الرئيس التونسي قيس سعيد يرد بقوة على الاحتلال الإسرائيلي" وتعليقات أخرى ساخرة، مثل "بإشارة واحدة يظن سعيد أنه زعيم كوريا الشمالية".

المشهد الأصلي

وتفحص فريق "الجزيرة تحقق" الفيديو المتداول، واتضح أن تصريحات سعيد قديمة وتعود إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وكانت في سياق تحذيري "لمن يعتقدون أنهم فوق القانون ويريدون إشعال الفتنة داخل البلاد وتجويع الشعب" وأنه لا علاقة له بإسرائيل بل مرتبط بشأن داخلي.

إعلان

كما يظهر في الفيديو -الذي نشرته الرئاسة التونسية- رئيس الحكومة آنذاك أحمد الحشاني، ووزيري العدل والمالية.

وبمراجعة الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على فيسبوك فإن سعيد لم يصدر تصريحات رسمية بشأن الهجوم على أسطول الصمود.

غير أنه أكد خلال استقباله وزيري خارجية السعودية وإيران يومي 9 و10 سبتمبر/أيلول الجاري أن "حرب الإبادة لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني" معتبرا أن ما تشهده المنطقة بمثابة "سايكس بيكو" جديد.