حاكم جمهوري: قاتل تشارلي كيرك يحمل أيديولوجية يسارية

قال الحاكم الجمهوري لولاية يوتا الأميركية -سبنسر كوكس- إن المشتبه به في اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك الأربعاء الماضي اعتنق أفكارا يسارية.

وأضاف كوكس في تصريحات لشبكة "إن بي سي" إن تايلر روبنسون (22 عاما) ينحدر من عائلة محافظة ولكنه يحمل "أيديولوجية يسارية"، وقضى وقتا في "الإنترنت المظلم والعميق، وثقافة ريديت وهذه الأماكن المظلمة الأخرى".

وتابع أن روبنسون يرفض التعاون مع المحققين حتى الآن، وأوضح أن جميع الأشخاص المحيطين به كانوا متعاونين، مؤكدا أنه سيتم توجيه الاتهام له.

وخلال مقابلات تلفزيونية عدة، كرر حاكم يوتا الإشارة إلى انتماء المشتبه به في اغتيال كيرك للتيار اليساري.

وسارع الرئيس دونالد ترامب إلى اتهام "اليسار الراديكالي" بالوقوف وراء اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك خلال تجمع حضره آلاف الأشخاص في مدينة أوريم بعد نحو 65 كيلومترا من مدينة سولت ليك سيتي عاصمة ولاية يوتا غربي الولايات المتحدة.

وأصيب كيرك الأربعاء الماضي برصاصة في رقبته بينما كان يتحدث خلال التجمع مما أدى إلى مصرعه.

ووصف مسؤولون في يوتا الحادثة بأنها اغتيال سياسي، وقالوا إنهم سيسعون إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق المشتبه به.

واعتقل تايلر روبنسون، وهو طالب في السنة الثالثة ببرنامج تدريب مهني في الكهرباء بكلية ديكسي التقنية، وهي جزء من نظام الجامعات العامة في يوتا، في منزل والديه، على بعد نحو 420 كيلومترا جنوب غرب مسرح الجريمة بعد مطاردة استمرت 33 ساعة.

وتظهر سجلات الولاية أن روبنسون كان ناخبا مسجلا لكنه لم يكن منتميا لأي حزب سياسي.

وقال أحد أقاربه للمحققين إن المشتبه به أصبح أكثر ميلا للسياسة في السنوات الأخيرة وناقش ذات مرة مع فرد آخر من العائلة عدم إعجابهما بكيرك ووجهات نظره، وفقا لإفادة مذكرة الاعتقال.

ويوصف تشارلي كيرك -الذي أسس حركة "نقطة تحول الولايات المتحدة" عام 2012- بأنه حليف لترامب، واشتهر بمواقفه المؤيدة لحيازة السلاح والرافضة للهجرة والإجهاض، مما جعله شخصية مثيرة للجدل، وقد وصفه ترامب عقب اغتياله بأنه "عملاق جيله"، وأمر بتنكيس الأعلام تكريما له.