ترامب يهدد بفرض حالة طوارئ وطنية في العاصمة واشنطن

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بإعلان حالة طوارئ وطنية في العاصمة واشنطن بعد أن نشر فيها قوات من الحرس الوطني الشهر الماضي بحجة مكافحة الجريمة.

وقال ترامب في منشور عبر شبكته الخاصة "تروث سوشيال" إنه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية إذا توقفت حكومة واشنطن عن التعاون مع سلطات الهجرة الفدرالية.

ويأتي ها الإعلان بعد أن أبلغت رئيسة بلدية المدينة موريل باوزر الحكومة الاتحادية بأن شرطة العاصمة لن تتعاون مع إدارة الهجرة والجمارك بشأن المعلومات المتعلقة بالأفراد الذين يعيشون في الولايات المتحدة أو يدخلونها بطريقة غير مشروعة.

واتهم الرئيس الأميركي من وصفهم بالديمقراطيين اليساريين الراديكاليين بأنهم ضغطوا على باوزر كي تتخذ هذا الموقف.

وكان ترامب أمر الشهر الماضي بنشر قوات من الحرس الوطني في واشنطن بعد أن قال إن الجريمة في العاصمة بلغت مستوى خطيرا.

ولاحقا تحدث عن عدم تسجيل أي جرائم في واشنطن للمرة الأولى منذ عقود، قبل أن يعلن إنهاء حالة الطوارئ بالعاصمة، مع بقاء وحدات من الحرس الوطني هناك.

وفي إطار حملته على الهجرة غير النظامية وعلى الجريمة التي يعزوها للمهاجرين غير النظاميين، نشر الرئيس الأميركي الحرس الوطني في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، وهدد بإرسال هذه القوات إلى مدن يقودها الديمقراطيون على غرار شيكاغو ونيويورك وبالتيمور.

وقالت صحيفة واشنطن بوست أمس الأول السبت إن إدارة ترامب أعدت مقترحا لنشر نحو ألف من العسكريين في لويزيانا لتنفيذ عمليات أمنية.

وواجهت عمليات نشر القوات العسكرية في الشوارع بواشنطن ومدن أخرى احتجاجات واتهامات من الديمقراطيين للرئيس بالسعي إلى "غزو المدن الديمقراطية" تحت غطاء الأمن لدعم أجندته السياسية.