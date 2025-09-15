بن غفير يريد بناء حيّ للشرطة على شاطئ غزة

كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، رغبته في إقامة حيّ للشرطة على شاطئ قطاع غزة بعد احتلاله.

وقال بن غفير -أثناء حفل للشرطة- إنه يتمنى أن يكمل جنود الجيش مهمتهم، وأن يحتلوا غزة، ويشجعوا الهجرة الطوعية، في إشارة إلى تهجير الفلسطينيين قسريا.

ووسط تصفيق الحضور، أوضح بن غفير أنه يريد إنشاء حيّ للشرطة في غزة أيضا، على الشاطئ، معتبرا أنه مكان مثالي، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة 12.

ويعد بن غفير، زعيم حزب "العظمة اليهودية" اليميني المتطرف، من أشد المؤيدين لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، ويدعو إلى إعادة احتلاله وتهجير الفلسطينيين منه وإقامة مستوطنات فيه.

ويعارض كل المقترحات الداعية إلى وقف الحرب على غزة، ويهدد بالانسحاب من الحكومة ومحاولة إسقاطها في حال قبلت بوقف إطلاق النار.

وترتكب إسرائيل، بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 64 ألفا و871 شهيدا، و164 ألفا و610 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وقادت الإبادة الإسرائيلية في القطاع إلى مجاعة قتلت 422 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.