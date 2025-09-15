الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية لمقاطعة إسرائيل

استبق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الاثنين قمة الدوحة الطارئة بدعوة الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل التي "لا تعترف بأي إطار قانوني ولا تحترم القوانين".

وقال بزشكيان، قبل انعقاد قمة عربية وإسلامية في الدوحة اليوم على خلفية الاعتداء الإسرائيلي على قطر الأسبوع الماضي، إن الدول الإسلامية يمكنها أن تقطع علاقاتها مع "هذا الكيان الزائف" وتحافظ على وحدتها وتماسكها قدر الإمكان.

وعبّر عن أمله، قبل مغادرته الدوحة، في أن تتوصل القمة إلى نتيجة بشأن إجراءات ضد إسرائيل.

وأضاف بزشكيان أن "الكيان الصهيوني" لا يعترف بأي إطار قانوني ولا يحترم القوانين واعتدى على عدد من الدول الإسلامية.

واتهم الولايات المتحدة وعددا من الدول الغربية بدعم إسرائيل التي "تفعل ما تشاء في المنطقة".

واستهدفت إسرائيل الثلاثاء الماضي مقرات سكنية لقيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالدوحة في اعتداء قوبل بإدانات عربية وعالمية واسعة.

واعتبرت دول كثيرة أن الهجوم على الدوحة يمثل انتهاكا لسيادة دولة قطر، وخرقا للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، واعتداء على دولة تلعب دور الوسيط في التهدئة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.