المعارضة الكاميرونية تختار مرشحا توافقيا لمواجهة الرئيس بول بيا

أعلنت قوى المعارضة الكاميرونية، أول أمس السبت، اختيار الوزير السابق عيسى تشيروما بكاري مرشحا توافقيا لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية بالبلاد، وتهدف إلى كسر هيمنة الرئيس الحالي بول بيا المستمرة منذ أكثر من 4 عقود.

إجماع سياسي نادر

وجاء هذا القرار بالإجماع خلال الجمعية العامة لـ"اتحاد التغيير 2025″ وهو إطار تنسيقي غير رسمي يضم أحزابا وشخصيات سياسية بارزة.

ومن بين الموقعين على الاتفاق أنيست إيكاني رئيس حزب "مانيديم" وهو اسم مشتق من عبارة باللغات المحلية تعني "الكرامة" أو "العدالة" والذي كان يدعم في السابق المعارض البارز موريس كامتو.

وكان كامتو، الذي حلّ ثانيا بانتخابات 2018، قد مُنع من الترشح هذا العام بقرار من اللجنة الانتخابية والمجلس الدستوري في أغسطس/آب الماضي. وأعقب ذلك مشاورات مكثفة بينه وبين الوزيرين السابقين بيلو بوبا مايغيري وعيسى تشيروما بكاري، وقد انتهت إلى صيغة وحدة انتخابية.

تحد لرئيس مخضرم

ويخوض الرئيس بيا، البالغ من العمر 92 عاما، سباقا انتخابيا جديدا بعد نحو 43 عاما في الحكم، في مواجهة 11 مرشحا آخرين.

وترى المعارضة أن شخصية بكاري، المعروفة بخبرتها السياسية وحضورها الإعلامي، قد تشكل نقطة التقاء قادرة على تعبئة الناخبين الباحثين عن بديل جاد.

آفاق التحالفات

وأكد "اتحاد التغيير 2025" أنه لا يستبعد توسيع دائرة التحالفات، شريطة أن يقبل المرشحون "المستبعدون أو المقبولون" بفكرة "توحيد الجهود" في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته.

وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي يتسم بانتقادات متزايدة لطول فترة حكم بيا، مقابل معارضة لم تنجح حتى الآن في الحفاظ على وحدة صفها لفترات طويلة.