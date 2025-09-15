الجزيرة 360.. عام من التنوع والرؤية المختلفة

في عالم يتسارع إيقاعه، حيث تتبدّل أشكال المعرفة وتتغير فيه أنماط استهلاك المحتوى وتتقاطع مسارات التفاعل بوتيرة غير مسبوقة، برزت الحاجة إلى منصات قادرة على مواكبة التحولات وصياغة تجربة مشاهدة تلائم جمهور اليوم.

ومن هذا الإدراك وُلدت الجزيرة 360 -التي أطلقتها شبكة الجزيرة الإعلامية قبل عام- ليس بوصفها منصة بث إضافية، بل بوصفها مشروعا طموحا نحو المستقبل يعيد تعريف السرد الصحفي من خلال دمج أحدث التقنيات مع القيم المهنية الراسخة التي عُرفت بها الجزيرة منذ انطلاقتها.

واليوم -ونحن نحتفل بمرور عام كامل على إطلاقها- أثبتت الجزيرة 360 أنها أكثر من مجرد فكرة واعدة، فقد تحولت إلى واحدة من أسرع المنصات نموا في المنطقة محققة أرقاما لافتة.

ففي عامها الأول، وصل عدد المشتركين فيها إلى أكثر من 2.5 مليون مشترك. وتجاوزت مشاهدات محتواها 2 مليار مشاهدة، وبلغ عدد متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة إلى 7.1 ملايين متابع.

كما تميزت المنصة بقدرتها على جذب الجمهور الأصغر سنا، حيث سجلت حضورا قويا بين الفئة العمرية التي تبدأ من 13 عاما، ولم يكن هذا الانتشار يقتصر على الجمهور العربي، إذ شكل المتابعون من أوروبا وأميركا نحو 10% من إجمالي جمهورها.

ولأن قوة المنصات تقاس بما تقدمه من محتوى، فقد رسخت الجزيرة 360 مكانتها بوصفها مكتبة رقمية شاملة تحتوي على إرث شبكة الجزيرة الممتد لأكثر من 28 عاما، من وثائقيات وتحقيقات استقصائية وبرامج حوارية وأفلام قصيرة.

كما تميزت بإنتاجات أصلية حصرية بلغت نحو 480 فيلما وحلقة، بينها أعمال تركت بصمتها مثل الشبكة، وباب حوار، وحكم وحكمة، ويوميات مقاتل، ومستشفى الشفاء، وغزة صوت الحياة والموت، والطبيب الأخير وغيرها، والعديد من البرامج التي أرست معايير جديدة للإبداع.

وتحت شعار "مشاهدة بلا قيود"، أتاحت المنصة للملايين الوصول إلى خدمة البث المباشر لجميع قنوات شبكة الجزيرة، مما كسر الحواجز الجغرافية وأتاح للملايين فرصة الوصول إلى المحتوى بحرية تامة بعيدا عن القيود المفروضة على المحتوى من قبل ميتا ويوتيوب.

هذه الرؤية المبتكرة تُوجت بأكثر من 28 جائزة دولية خلال عامها الأول، بينها جائزة إيمي الدولية وجوائز مهرجان نيويورك للأفلام والتلفزيون، وجوائز تيللي المرموقة، إضافة أيضا لجوائز من شورتي، وغيرها الكثير، لتؤكد أن الابتكار والجودة ليسا خيارا بل هوية.

لم يتوقف تأثير الجزيرة 360 عند حدود الشاشة، بل امتد إلى منصات عالمية عبر شراكات مع "آبل تي في" وأمازون برايم، فضلا عن التعاون مع منتجين دوليين لإنتاج محتوى مشترك، كما عرضت أعمالها في مهرجانات وثائقية وسينمائية، مما عزز حضورها في المشهد الإعلامي الدولي والتواصل مع جمهور أوسع.

وفي هذه الذكرى، ونحن نستعرض الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال عام، لا ننسى التوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا النجاح. شكرا لفريق العمل المبدع، من المنتجين والمصورين والمحررين والتقنيين، الذين عملوا بلا كلل لتحويل الرؤية إلى حقيقة. وشكرا للشركاء الذين آمنوا بمشروعنا وساهموا في دعمه. والأهم، شكرا لمتابعينا الذين كانوا مصدر إلهامنا ودافعنا الأكبر للاستمرار في تقديم الأفضل.

وإذ نتطلع إلى المستقبل، فإن طموحاتنا لا حدود لها. ستواصل الجزيرة 360 استكشاف أحدث التقنيات، وتوسيع مكتبة محتواها، وتقديم تجارب مشاهدة لا مثيل لها. مهمتنا هي البقاء في طليعة الإعلام الرقمي، وتقديم "مشاهدة بلا قيود" للجمهور العربي والعالمي، مؤكدين أن الجودة والابتكار هما أساس النجاح في أي زمن.