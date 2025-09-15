بيان قمة الدوحة يرفض مبررات وذرائع العدوان الإسرائيلي ويرتقي "لحالة الضرورة"

أكدت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي تضامنها مع دولة قطر بعد العدوان الإسرائيلي على الدوحة، في حين وصفت قطر القمة العربية الإسلامية التي احتضنتها اليوم الاثنين بالحدث التاريخي.

وعلى هامش مؤتمر صحفي مشترك للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي احتضنتها الدوحة اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قمة الدوحة كانت حدثا تاريخيا يؤكد وحدة الصف العربي والإسلامي.

وأضاف أن القمة رسالة صريحة للعالم برفض الدول العربية والإسلامية للعدوان الإسرائيلي، وأن بيان القمة وكلمات القادة يرفضان المبررات والذرائع بشأنه.

مكانة واحترام

من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن القمة أكدت الموقف الخليجي المتضامن مع قطر، مؤكدا أن أعمالها تعكس المكانة والاحترام والتقدير الذي تحظى بها قطر.

وأضاف البديوي أن المجلس الأعلى أدان بأشد العبارات العدوان على دولة قطر وشدد على أن الاعتداء على أي دولة هو اعتداء على المجلس كله، كما دعا جميع دول العالم إلى إدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر، وطالب "الشركاء في الولايات المتحدة باستخدام نفوذهم على إسرائيل".

نموذج في الالتزام

كما اعتبر يوسف الضبيعي الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي أن الحضور الكبير لأعضاء المنظمة رسالة بأن قطر لا يمكن المس بسلامتها، وهي التي قدمت نموذجا في الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

وأضاف الضبيعي أن كلمات القادة والزعماء في القمة بعثت رسالة بأن دولة قطر ليست وحدها، وأن العدوان الإسرائيلي عليها يكرّس الوضعية المارقة لدولة الاحتلال.

وأكد الأمين العام المساعد للتعاون الإسلامي أن بيان القمة فتح الباب للدول التي لديها علاقة مع إسرائيل لمراجعتها، معتبرا أن مخرجات القمة "ترتقي لحالة الضرورة التي نمر بها".

إعلان

مراجعة العلاقات

بدوره، قال حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن بيان قمة الدوحة فتح الباب للدول التي لديها علاقة مع إسرائيل لمراجعتها.

وأضاف زكي أن كلمات القادة والزعماء في القمة بعثت رسالة بأن دولة قطر ليست وحدها.

وحدة الصف

يذكر أن البيان الختامي للقمة أدان عدوان إسرائيل الغاشم على قطر، معتبرا أنه يقوّض أي فرص لتحقيق سلام بالمنطقة، داعيا إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي شن الثلاثاء الماضي هجوما جويا على قيادات بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالدوحة، وهو الهجوم الذي أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.

فيما أعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.

وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف اعتداءاتها التي تنتهك القانون الدولي.