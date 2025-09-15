ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 251

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل في القطاع منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 251 صحفيا، بعد مقتل 3 صحفيين اليوم الاثنين.

وقال المكتب -في بيان- "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 251 شهيدا صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد ثلاثة من الزملاء الصحفيين".

وأشار المكتب إلى أن الصحفيين القتلى هم محمد الكويفي الذي يعمل في وكالة شهاب للأنباء، وأيمن هنية الذي يعمل مصورا ومهندسا للبث في وكالة المنارة للإعلام، وإيمان الزاملي التي تعمل صحفية في شبكة فلسطين نيوز.

ولم يذكر المكتب تفاصيل أخرى عن ظروف مقتل الصحفيين، لكن مصادر طبية قالت إن الصحفي محمد الكويفي قتل في وقت سابق اليوم، إثر قصف استهدف خيمة فوق سطح منزله بحي النصر بمدينة غزة، في حين لم تتوفر معلومات عن ظروف مقتل الصحفيين هنية والزاملي.

وأدان المكتب بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم، إلى إدانة هذه "الجرائم الممنهجة" ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النكراء الوحشية".

كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم بإدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

ووصف رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، الجمعة، ما جرى في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على يد إسرائيل بأنه أكبر مجزرة بحق الصحفيين في التاريخ.

وقال بكلمة ألقاها خلال فعاليات الدورة 90 لمهرجان "لومانيتيه" الثقافي والسياسي السنوي في باريس إن أكثر من 250 صحفيا قُتلوا في غزة، واصفا ذلك بأنه "أكبر مجزرة للصحفيين في التاريخ".

وأشار إلى أن نحو 1500 صحفي فلسطيني يعملون حاليا وسط القصف. موضحا أن مئات الصحفيين أُصيبوا، واعتُقل نحو 200 آخرين، كما دُمرت العديد من المؤسسات الإعلامية.

يشار إلى أن إسرائيل ترتكب بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 425 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.