أمير قطر يستضيف اجتماعا سداسيا لبحث قضايا إقليمية

عقد قادة قطر ومصر والأردن وفرنسا وبريطانيا وكندا مباحثات، اليوم الاثنين، بالتزامن مع القمة العربية الإسلامية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر بيان للديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس وزراء كندا مارك كارني.

وأوضح البيان أنه جرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المشتركة.

سمو الأمير المفدى يجري اتصالاً عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب أخويه جلالة ملك الأردن، وفخامة رئيس مصر، مع كل من فخامة الرئيس الفرنسي، ودولة رئيس الوزراء البريطاني، ودولة رئيس الوزراء الكندي. https://t.co/YcxbKJVvSu pic.twitter.com/fcRmYTBA7J — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 15, 2025

وجاء الاجتماع بالتزامن مع استضافة القمة العربية الإسلامية التي اختتمت في وقت سابق اليوم في الدوحة ببيان أدان القصف الإسرائيلي للدوحة، ودعا إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها.

كما أكد البيان على الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض واقع جديد بالمنطقة، وإدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود الرامية إلى تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة.