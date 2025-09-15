أمير قطر يستضيف اجتماعا سداسيا لبحث قضايا إقليمية

أخبار|قطر

المصدر: حساب الديوان الأميري القطري على إكس الرابط: https://x.com/AmiriDiwan/status/1967665240155603404 الديوان الأميري @AmiriDiwan سمو الأمير المفدى يجري اتصالاً عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب أخويه جلالة ملك الأردن، وفخامة رئيس مصر، مع كل من فخامة الرئيس الفرنسي، ودولة رئيس الوزراء البريطاني، ودولة رئيس الوزراء الكندي. https://bit.ly/41XfsD0
جانب من الاجتماع الذي عقد اليوم بالدوحة (الديوان الأميري)
Published On 15/9/2025
آخر تحديث: 23:38 (توقيت مكة)

عقد قادة قطر ومصر والأردن وفرنسا وبريطانيا وكندا مباحثات، اليوم الاثنين، بالتزامن مع القمة العربية الإسلامية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر بيان للديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس وزراء كندا مارك كارني.

وأوضح البيان أنه جرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المشتركة.

وجاء الاجتماع بالتزامن مع استضافة القمة العربية الإسلامية التي اختتمت في وقت سابق اليوم في الدوحة ببيان أدان القصف الإسرائيلي للدوحة، ودعا إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها.

كما أكد البيان على الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض واقع جديد بالمنطقة، وإدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود الرامية إلى تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة.

المصدر: الجزيرة

