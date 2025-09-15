أردوغان: آمل أن تترجم قراراتنا اليوم إلى إعلان مكتوب موجه إلى العالم أجمع

عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، عن أمله في أن تترجم قرارات القمة اليوم إلى إعلان مكتوب موجه إلى العالم أجمع، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي المتصاعد بات يشكل تهديدا مباشرا للمنطقة.

وتاليا أبرز ما ورد في كلمة رئيس تركيا:

العدوان الإسرائيلي المتصاعد بات يشكل تهديدا مباشرا لمنطقتنا.

عدوان إسرائيل امتد اليوم إلى قطر الدولة الوسيطة الساعية إلى السلام.

آمل أن تترجم قراراتنا اليوم إلى إعلان مكتوب موجه إلى العالم أجمع.

أصبح من الواضح أن حكومة نتنياهو تستهدف مواصلة المجازر بحق الشعب الفلسطيني وجر المنطقة للفوضى.

سياسيون إسرائيليون يكررون أوهاما بشأن ما تسمى إسرائيل الكبرى.

يجب السعي إلى تقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى العدالة وفقا لآليات القانون الدولي.

يجب علينا تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من مجالات التنمية وتكثيف تعاوننا في هذه المجالات.

يجب ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل وقد أثبتت التجارب السابقة نجاح هذه الضغوط.

يجب تطوير آليات التعاون المشتركة بين الدول الإسلامية.

لا يمكننا قبول تهجير الشعب الفلسطيني ولا إبادته ولا التقسيم.

وتأتي القمة في لحظة فارقة بعد الاعتداء الإسرائيلي الأخير على دولة قطر، الذي مثل صدمة غير مسبوقة على المستويين العربي والدولي نظرا لاستهدافه مقرات سكنية لعدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) داخل الدوحة، التي تلعب دور الوساطة منذ عامين لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وقد لقي الهجوم الإسرائيلي إدانات عربية وعالمية واسعة باعتباره يمثل انتهاكا لسيادة دولة قطر، وخرقا للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، واعتداء على دولة تلعب دور الوسيط في التهدئة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.