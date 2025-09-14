50 ألفا بلا مأوى في مدينة غزة وسط غارات مكثفة وتحذير من دمار كامل

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي -منذ فجر اليوم الأحد- 18، بينهم أشخاص من منتظري المساعدات بهجمات متفرقة على قطاع غزة، في حين قال مسؤولون في غزة إن 50 ألفا أصبحوا بلا مأوى بعد إنذارات إسرائيلية بالإخلاء والتوجه نحو جنوبي القطاع عبر شارع الرشيد البحري.

يأتي ذلك وسط استمرار حرب الإبادة الجماعية التي بدأها منذ نحو سنتين، ومساعيه لإعادة احتلال مدينة غزة وتهجير الفلسطينيين منها.

واستهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل وتجمعات لمنتظري مساعدات في عدة مناطق بالقطاع.

وأفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 18 فلسطينيا في غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم.

وأوضح مستشفى القدس بقطاع غزة أن 5 فلسطينيين استشهدوا بالإضافة إلى عدة مصابين في غارات إسرائيلية على حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، كما جرح 20 بنيران الاحتلال في محيط شارع 8.

وقال مراسل الجزيرة إن الاحتلال نسف مبانيَ جنوبي مدينة غزة تزامنا مع غاراتٍ وقصف مدفعي.

وكان مصدر في جهاز الإسعاف والطوارئ أفاد باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة على خيمة تؤوي نازحين في ملعب فلسطين غربي مدينة غزة.

في غضون ذلك، أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد 6 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وتركزت الاستهدافات الإسرائيلية على مدينة دير البلح وتجمعات منتظري المساعدات في محيط محور نتساريم، ما أودى بحياة 8 فلسطينيين.

وفي محيط نتساريم، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون من منتظري المساعدات برصاص إسرائيلي، قرب نقطة توزيع عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية".

وأفاد الإسعاف والطوارئ في غزة بأن 4 استشهدوا وأصيب 25 من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح.

تدمير ممنهج

من ناحية ثانية، قال الدفاع المدني في غزة إن 50 ألف فلسطيني في المدينة أصبحوا بلا مأوى خلال أقلَ من أسبوع.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إن الاحتلال يواصل سياسات التدمير الممنهج والإبادة الجماعية والتطهير العرقي بمدينة غزة.

وأكد أن الاحتلال يفتح الجحيم على المدنيين العزّل وليس على المقاومة، كما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، وطالب المكتب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وتوفير الحماية للمدنيين.

كما حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من أن غزة تدمر بالكامل وتتحول إلى أرض قاحلة ويبدو أنها ستصبح غير صالحة للعيش. وقالت إن "أطفال غزة يتضورون جوعا والعائلات تهجر قسرا والناس مرعوبون".

كاتس يتوعد

من جهة ثانية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن ما وصفه بالإعصار يستمر في ضرب غزة.

وأضاف كاتس أن برج النور "الإرهابي"، وفق وصفه، قد انهار وأن سكان غزة اضطروا إلى إخلائه والنزوح جنوبا.

وقال "سنواصل إحباط البنية التحتية للمراقبة والإرهاب ونمهد الطريق للعملية البرية، حتى يتم إخضاع (حركة المقاومة الإسلامية) حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن" على حد تعبيره.

إنسانيا، ما زالت مأساة التجويع المتفاقمة في قطاع غزة، حيث وثقت وزارة الصحة السبت وفاة 7 أشخاص، بينهم طفلان نتيجة التجويع.

وقال مصدر بمستشفى شهداء الأقصى إن شخصا توفي في دير البلح وسط قطاع غزة بسبب سوء التغذية.

وبذلك يرتفع إجمالي وفيات المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى 420 شهيدا، بينهم 145 طفلا.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت 64 ألفا و803 شهداء، و164 ألفا و264 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 420 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.